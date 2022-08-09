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Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

Блок станции обеззараживания воды запустят в Челябинской области в этом году

, 20:23

Блок станции обеззараживания воды запустят в Челябинской области в этом году
Строительство станции уже ведется, в первую очередь она обеспечит чистой водой города-спутники. Фото: администрация Челя

Жители Челябинска смогут оценить новое качество воды в 2023 году.

Блок станции ультрафиолетового обеззараживания воды в поселке Сосновка планируют запустить уже в этом году. Пройдя через  лучи, убивающие микробы, вода пойдет в Копейск, Еманжелинск и Коркино. Полностью система заработает в конце 2023 года, тогда новое качество воды оценят и челябинцы.

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня побывала на объекте. Она рассказала, что наши очистные сооружения не проходили глубокой модернизации с 1932 года. Деньги на строительство новой станции – 890 миллионов рублей - выделили городу по нацпроекту. Здесь качество воды будет повышаться: удастся снизить количество хлорорганических соединений, которые сейчас добавляются в воду.

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