Блок станции обеззараживания воды запустят в Челябинской области в этом году

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9 августа 2022, 20:23 Анна Семенова

Строительство станции уже ведется, в первую очередь она обеспечит чистой водой города-спутники. Фото: администрация Челя

Жители Челябинска смогут оценить новое качество воды в 2023 году.

Блок станции ультрафиолетового обеззараживания воды в поселке Сосновка планируют запустить уже в этом году. Пройдя через лучи, убивающие микробы, вода пойдет в Копейск, Еманжелинск и Коркино. Полностью система заработает в конце 2023 года, тогда новое качество воды оценят и челябинцы.

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня побывала на объекте. Она рассказала, что наши очистные сооружения не проходили глубокой модернизации с 1932 года. Деньги на строительство новой станции – 890 миллионов рублей - выделили городу по нацпроекту. Здесь качество воды будет повышаться: удастся снизить количество хлорорганических соединений, которые сейчас добавляются в воду.