Михаил Шеремет: «Времена непростые. Нам нужно сплотиться»

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9 августа 2022, 18:57 Источник: Аргументы недели-Крым

Депутат Госдумы от Крыма прокомментировал взрывы в Новофедоровке и связанные с этим информационные потоки.

ШЕРЕМЕТ, в комментарии «Аргументам недели – Крым», сказал, что нужно верить в вооруженные силы России, в их способность защитить полуостров и не верить слухам и сплетням, а также не давать втянуть себя в панические настроения. «Времена непростые. Нам нужно сплотиться. Злопыхатели раскачивают информационную лодку. Киев, воспользовавшись трагедией в Новофедоровке, зачисляет это как свое достижение. Нашим военным нужна вера людей в силу наших вооруженных сил, а людям нужна вера в защищенность. Эту связь нужно укреплять и знать, что, как заверил наш президент – цели спецоперации будут достигнуты», - сказал ШЕРЕМЕТ.

Напомним – взрывы в Новофедоровке на военном аэродроме прогремели 09.08.22 около 15:00. Позже министерство обороны РФ сообщило о самоподрыве авиационных бомб. В результате трагедии погиб один человек, четверо пострадали.