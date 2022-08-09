Неграждане Латвии не спешат получать гражданство страны

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9 августа 2022, 15:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Неграждане Латвии не торопятся получать гражданство страны. Несмотря на то, что одним из условий Евросоюза было "решить вопрос с негражданами Латвии", увы, правительство страны игнорирует этот вопрос! Но, ситуация меняется, когда приближаются выборы - оппозиционные партии практически "зазывают" неграждан на натурализацию.

Вопрос о натурализации был поднят намедни на заседании кабинета министров Латвии... Интересные факты: процесс натурализации идет уже 27 лет - именно, с ее начала гражданство Латвии получили 148 612 человек. Пик натурализации пришелся на 2006 год - гражданство получило 16 439 человек, а "падение" началось в 2014 году - всего тысяча в год.

Что происходит с процессом натурализации в 2022 году?

Не за горами конец года, а гражданство Латвии получило только 300 человек!

Управление по натурализации и правящие спохватились и предприняли попытки "зазвать" неграждан на получение гражданства, но постоянные жители страны не спешат получать гражданство.

С чем это связано?

Видимо, с нестабильной ситуацией в стране, и отношением к русскоязычным!

Совершенно очевидно, что большинство неграждан - русскоязычные! А по закону государства Латвии, гражданином может быть только тот, у кого предки проживали на территории Латвии до 1940 года. Иными словами, до "оккупации" Латвии СССР, по мнению правящих страны.

Характерно, что проверкой соискателей гражданства Латвии, в этом году, занималось аж 13 ведомств! Какие? МИД Латвии, уголовно-следственное управление, администрация гарантийного фонда... Чушь полнейшая! Какое отношение администрация гарантийного фонда имеет к натурализации? Конечно, за уши притянуть можно все, что угодно! Власти Латвии в своем репертуаре - показать ЕС бурную деятельность, хотя, равнодушие к нелатышам очевидно, увы...