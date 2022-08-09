В гостях у Раймонда Паулса в Латвии побывали Пугачева и Галкин

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9 августа 2022, 15:21 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Раймонд Паулс продолжает активно участвовать в концертной жизни Латвии. Как говорит сам Маэстро: "Буду работать пока смогу!" В августе месяце запланированы несколько концертов с биг-бэндом Латвийского радио...

А свое свободное время прославленный латвийский композитор проводит в живописном и очень дорогом районе - Балтэзерсе, где у Раймонда Волдемаровича имеется загородный дом.

Там его и посетили Алла Пугачева и Максим Галкин. Маэстро сам пригласил семейную пару в гости.

Как стало известно, о политике разговоров не было - Раймонд Паулс обходит эти вопросы стороной...

"Я принимаю гостей летом... Вот приезжали Алла и Максим... Пили кофе, вспоминали наши совместные выступления, молодость, годы славы... Очень душевная встреча, теплая встреча..." - заявил латвийский композитор.