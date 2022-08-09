Летчика и авиатехника судят за гибель на земле трёх офицеров

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9 августа 2022, 14:11 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Военный суд рассматривает уголовное дело о гибели командира и двух старших офицеров 52-го авиаполка, произошедшей весной прошлого года в результате их случайного катапультирования из кабины стоящего на полосе бомбардировщика. По версии следствия, тумблер аварийного покидания экипажа оставил включенным проверявший машину техник, а не осмотревший кабину перед вылетом пилот случайно «эвакуировал» коллег. Подсудимыми являются заместитель командира эскадрильи Ту-22М3 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Алексей Скворцов и техник Игорь Аристов.



Трагедия произошла во время учений 23 марта 2021 года на аэродроме Шайковка в Калужской области. В числе участников тренировки был майор Алексей Скворцов – один из лучших летчиков полка. Проверить его подготовку должны были командир части полковник Вадим Белослюдцев, штурман полка майор Денис Султанов и штурман-инструктор подполковник Александр Подсобляев. Они заняли места в кабине, а Скворцов, готовя самолёт к старту, начал включать защитные автоматы, подавая таким образом ток к различным системам бомбардировщика. Как только пилот поднял рычаг автомата защиты с расцепителем (АЗР) электроцепи принудительного катапультирования экипажа, перед тремя его коллегами загорелись табло «Принудительное покидание». В этот же момент руки и ноги и корпуса офицеров Белослюдцева, Султанова и Подсобляева плотно зафиксировались на креслах защитными ремнями, а крышки фонаря кабины были отстреляны. В течение следующих пяти секунд взорвавшиеся пиропатроны последовательно вытолкнули из кабины кресла трех членов экипажа. Все они погибли после падения с высоты и удара о бетонные плиты взлетной полосы.



Нормальной работе катапультных кресел КТ-1М требуется набегающий воздушный поток, образующийся при движении самолета со скоростью не менее 130 км/ч. Это необходимо для достаточного наполнения в воздухе раскрывшихся парашютов. Бомбардировщик во время случайной эвакуации стоял на земле, поэтому офицеры были обречены.



Майор Скворцов должен был всего лишь подключить к энергоснабжению систему катапультирования экипажа, но не активировать ее. Командир Ту-22М3 действительно имеет возможность принудительно эвакуировать своих подчиненных, но для этого он должен не только запитать соответствующую цепь включением автомата, но еще и активировать ее расположенным под его левой рукой тумблером. Чтобы защитить этот тумблер от случайного нажатия, он закрыт специальной красной крышкой с надписью «Принудит. покидание», а сама заглушка еще и зафиксирована дополнительно скруткой из тонкой медной проволоки. В критической ситуации командир просто рвет скрутку, выбрасывает из кабины экипаж, а затем уже в ручном режиме эвакуируется сам.



Прибывшие на место трагедии технические эксперты и следователи военного следственного отдела СКР обнаружили заглушку в запечатанном проволокой состоянии. Главной версией расследования должно было стать предположение о том, что электроцепь пиропатронов катапульт каким-то образом замкнулась в обход тумблеров из-за неисправности электропроводки бомбардировщика. В пользу этой версии свидетельствует и то, что незадолго до учений Ту-22М3 ремонтировался на заводе и подсудимые Аристов и Скворцов готовили его к первому после ремонта боевому вылету.



Следствие пришло к выводу, что тумблер все же был поднят. Включил его, по всей видимости, авиатехник Игорь Аристов, готовивший боевую машину к вылету и забывший после обслуживания деактивировать систему, закрыть и законтрить защитную крышку. Пилот Алексей Скворцов, в свою очередь, подал ток в систему, не проверив положение всех выключателей и крышек, как того требует инструкция.



