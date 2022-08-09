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9 августа 2022, 13:49

Военный корреспондент Сергей Среда посетил поселок Попасная в Луганской Народной Республике. Ожесточенные бои за этот населенный пункт продолжались почти два месяца. Попасная имела важное стратегическое значение для противника, который оказал здесь мощное сопротивление. Почти весь город был разрушен в ходе боевых действий, поскольку украинские боевики размещали огневые позиции и технику в жилых кварталах.



«Приехал на Попасную, заехал в штаб «ЧВК Вагнер». Встретили как родного. Рассказали несколько забавных историй», — пишет Сергей Среда.

Освободить этот населенный пункт удалось в начале мая лишь благодаря опыту и решительности штурмовых отрядов «вагнеровцев», которые взяли на себя всю тяжесть городских боев. Противник был вынужден отступить из города. Уходя, украинцы бросили не только оружие и амуницию, но и тела погибших товарищей. Это обычная практика, которая позволяет командованию ВСУ избежать выплат родственникам погибших, поскольку они будут числиться пропавшими без вести.





Украинские подразделения продолжают обстреливать жилые дома в Попасной. По словам местных жителей, это произошло после того, как они отказались эвакуироваться во Львов и Польшу.

Населенный пункт Попасная был освобожден 7 мая, сейчас он находится под контролем союзных сил.



