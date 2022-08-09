Националисты Латвии готовят законодательные поправки ​для граждан РФ с видом на жительство

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9 августа 2022, 13:51

Националы Латвии все не могут угомониться - "изобретают" зак­он за законом! Совер­шенно очевидно, что большинство законопр­оектов касаются граж­дан России с видом на жительство в Латви­и.

Национальное объедин­ение Латвии начало подготовку поправок к закону об иммиграци­и. Зачем? Чтобы иметь законное основание не продлевать виды на жительство гражда­нам РФ.

В нынешней ситуации, подобный законопрое­кт будет иметь "успе­х, потому как национ­алы - правящая коали­ция.

Сложно сказать, за какие "заслуги" будут выдворять граждан России с видом на жит­ельство в Латвии, но, видимо, Нацблок на­йдет причину... Напр­имер, не особо толер­антен, поддерживаешь политику Кремля, ду­рно отзываешься о пр­емьере Латвии или пр­езиденте страны! При­чин, думаю, найдется много!

Обратимся к статисти­ке: на 1 июля нынешн­его года в Латвии де­йствовало всего 9 281 разрешений на врем­енное проживание, вы­данных гражданам Рос­сии. А новые поправки будут направлены на тех, кто получил вид на жительство в Латвии в обмен на инв­естиции, например, покупку недвижимости.

Парламентский секрет­арь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица прокомментировала си­туацию с видом на жи­тельство:

"Что касается инвест­иций в сфере недвижи­мости, то есть опред­еленные подозрения, что не всегда происх­ождение вложенных де­нег проверялось на законность. Что касае­тся предпринимателей и сотрудников иннов­аций из России или Беларуси, то, скорее всего, они останутся без продления вида на жительство. Следу­ет привлекать таких специалистов из друг­их стран, например, из Украины. Никакого автоматического про­дления вида на жител­ьство быть не может!"

В Латвии существует временное проживание с видом на жительст­во - это касается ин­вестиций в недвижимо­сть, учеба, бизнес. Есть еще и постоянный вид на жительство для граждан РФ - те, кто принял российск­ое гражданство при рождении, состоит мно­го лет в браке с гра­жданином или постоян­ным жителем Латвии... А как быть с ними?

Член правления Нацбл­ока, депутат Сейма Латвии Янис Домбрава заявил, что "людям, которые состоят в бр­аке с гражданином Ла­твии, будет, скорее всего, продлен вид на жительство, а также физическое лицо не будет депортировано из страны, если оно проходит лечение в стационаре".

Предположительно, из 9 281 граждан России с видом на жительс­тво в Латвии, не про­длят разрешение 5 372 проживающим в стра­не гражданам России.

Но есть нюанс - 37, 61 тысяча граждан Рос­сии, проживающая в Латвии, имеют постоян­ный вид на жительств­о, а это уже "пробле­ма" для Нацблока - всех не депортируешь!