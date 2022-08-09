Националисты Латвии готовят законодательные поправки ​для граждан РФ с видом на жительство

Националы Латвии все не могут угомониться - "изобретают" закон за законом! Совершенно очевидно, что большинство законопроектов касаются граждан России с видом на жительство в Латвии.
Национальное объединение Латвии начало подготовку поправок к закону об иммиграции. Зачем? Чтобы иметь законное основание не продлевать виды на жительство гражданам РФ.
В нынешней ситуации, подобный законопроект будет иметь "успех, потому как националы - правящая коалиция.
Сложно сказать, за какие "заслуги" будут выдворять граждан России с видом на жительство в Латвии, но, видимо, Нацблок найдет причину... Например, не особо толерантен, поддерживаешь политику Кремля, дурно отзываешься о премьере Латвии или президенте страны! Причин, думаю, найдется много!
Обратимся к статистике: на 1 июля нынешнего года в Латвии действовало всего 9 281 разрешений на временное проживание, выданных гражданам России. А новые поправки будут направлены на тех, кто получил вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции, например, покупку недвижимости.
Парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица прокомментировала ситуацию с видом на жительство:
"Что касается инвестиций в сфере недвижимости, то есть определенные подозрения, что не всегда происхождение вложенных денег проверялось на законность. Что касается предпринимателей и сотрудников инноваций из России или Беларуси, то, скорее всего, они останутся без продления вида на жительство. Следует привлекать таких специалистов из других стран, например, из Украины. Никакого автоматического продления вида на жительство быть не может!"
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В Латвии существует временное проживание с видом на жительство - это касается инвестиций в недвижимость, учеба, бизнес. Есть еще и постоянный вид на жительство для граждан РФ - те, кто принял российское гражданство при рождении, состоит много лет в браке с гражданином или постоянным жителем Латвии... А как быть с ними?
Член правления Нацблока, депутат Сейма Латвии Янис Домбрава заявил, что "людям, которые состоят в браке с гражданином Латвии, будет, скорее всего, продлен вид на жительство, а также физическое лицо не будет депортировано из страны, если оно проходит лечение в стационаре".
Предположительно, из 9 281 граждан России с видом на жительство в Латвии, не продлят разрешение 5 372 проживающим в стране гражданам России.
Но есть нюанс - 37, 61 тысяча граждан России, проживающая в Латвии, имеют постоянный вид на жительство, а это уже "проблема" для Нацблока - всех не депортируешь!