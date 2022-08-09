Международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» прибыла на Урал

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9 августа 2022, 13:23 Татьяна Михайлова Источник: Сайт полномочного представителя Президента РФ в УрФО

Фотография с сайта uralfo.gov.ru

Участники следуют по маршруту Ханты-Мансийск-Республика Беларусь на раритетных автомобилях.

В Екатеринбурге побывала международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах». 6 августа ее участники выехали из Ханты-Мансийска, чтобы к 21 августа добраться до Республики Беларусь. Длинный путь в более чем 10 тысяч километров медиаэкспедиция преодолевает на 5 раритетных ГАЗ М-20 «Победа».

По словам руководителя экспедиции Игоря Илыка, в этом году автопробег приурочен к операции «Багратион» по освобождению Белоруссии в 1944 году.

В Екатеринбурге с участниками экспедиции пообщался заместитель полномочного представителя Президента России в УрФО Борис Кириллов. Он отметил значимость проекта для сохранения истории. Также состоялись встречи с городским ветеранским сообществом. Участники автопробега навестили ветерана Великой Отечественной войны Александра Агеева, возложили цветы на Широкореченском военно-мемориальном комплексе.