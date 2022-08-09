Пермский суд продлил срок ареста студента Бекмансурова, который устроил стрельбу в университете, до 27 октября

Пермский краевой суд продлил срок содержания под стражей Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском университете, до 27 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.
«Меру пресечения оставить без изменения, продлить срок содержания под стражей на три месяца с момента поступления дела в суд - до 27 октября 2022 года», - завил судья.
Напомним, Бекмансуров напал с ружьем на работников и учеников учебного заведения в сентябре 2021 года. В результате стрельбы погибли 6 человек, еще 40 пострадали.
Ранее сообщалось, что Украина и западные страны не станут признавать итоги референдума в Запорожской области.
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