Пермский суд продлил срок ареста студента Бекмансурова, который устроил стрельбу в университете, до 27 октября

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9 августа 2022, 10:46

Дверь университета после выстрелов, vk.com/vikiperm/ globallookpress.com

Пермский краевой суд продлил срок содержания под стражей Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском университете, до 27 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.



«Меру пресечения оставить без изменения, продлить срок содержания под стражей на три месяца с момента поступления дела в суд - до 27 октября 2022 года», - завил судья.



Напомним, Бекмансуров напал с ружьем на работников и учеников учебного заведения в сентябре 2021 года. В результате стрельбы погибли 6 человек, еще 40 пострадали.



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