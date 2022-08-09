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9 августа 2022, 10:02 Татьяна САВКИНА

9 августа, по решению Генеральной Ассамблеи ООН, с 1994 года отмечается Международный день коренных народов мира.

Сегодня общая численность коренных народов на планете составляет около 470 миллионов человек, которые проживают в 90 странах и представляют множество языков и культур. Хотя коренные народы составляют всего 5% населения Земли, на их долю приходится 15% беднейшего населения планеты.

Главная цель дня – привлечь внимание к защите прав коренных народов в таких областях, как образование, здравоохранение, права человека, социальное и экономическое развитие.

В России коренными малочисленными народами признаются народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие на территории страны менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями.

Таких в Российской Федерации – 47 этносов, среди которых выделяются 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Они компактно проживают более чем в 30 субъектах РФ, более 65% - в сельской местности.