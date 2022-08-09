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Психолог Хаперская посоветовала школьникам составить список из целей на год для постепенного возвращения к учебе после каникул

, 08:27 Источник: АГН

Психолог Хаперская посоветовала школьникам составить список из целей на год для постепенного возвращения к учебе после каникул
Andrey Arkusha/ globallookpress.com

Старший преподаватель кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Хаперская рассказала, что планирование целей на год поможет школьникам без стресса вернуться к учебе после каникул. Об этом она сообщила Агентству Городских Новостей «Москва».

«Начать можно с расписания. Предложите школьнику наметить цели на ближайший учебный год (от семи до 10 целей будет достаточно)», - поделилась она.

Отмечается, что подобная схема действий подходит для ребят, которые «выпали из учебно-рабочего режима» за лето.

«… Когда ребенок наметит цели на новый учебный год, ему станет понятно, с чего стоит начинать и к чему, может быть, стоит вернуться (что повторить и вспомнить)», - заключила Хаперская.

После постановки целей можно приступить к планированию времени для занятий и ведению календаря с их расписанием. По словам эксперта, это понизит уровень стресса по возвращении в школу и улучшит общие показатели успеваемости ребенка.

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