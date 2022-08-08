Генпрокуратура РФ выявила нарушения в отделении Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю

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8 августа 2022, 19:52

фото: pixabay.com

Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила нарушения в отделении Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю. В надзорном ведомстве сообщили о рассмотрении обращений жителей Кубани. Жители региона оспорили отказ краевого отделения ПФР назначать выплаты для детей от восьми до 17 лет.

Генпрокуратура установила не только факт нарушения, но объем принятых ранее неправомерных решений.

В сообщении ведомства указано, что был организован пересмотр всех ранее принятых отделением решений со ссылкой на превышение уровня дохода семьи. Установлено, что сотрудники регионального отделения ПФР специально делали ошибку для двойного завышения зарплаты, чтобы семья не получала выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет.

В результате вскрыто 1048 неправомерных решений, - сообщает ФБА "Экономика сегодня". Они изменены, и права жителей Кубани восстановлены. По информации Генпрокуратуры, к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица территориального отделения ПФР.