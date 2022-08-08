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Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

1775 случаев заражения: новые данные по ковиду в Латвии

, 15:43 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

1775 случаев заражения: новые данные по ковиду в Латвии
Фото: ПЦР тест, Jens Büttner/dpa

По сообщению Центра профилактики и контроля заболеваний, за последние 24 часа в Латвии проведено 5075 обследований Covid-19.

Зарегистрировано 1775 новых случаев заражения, из них 682 не были привиты или не прошли курс вакцинации, 1093 были привиты.

Сообщается об 1 умершем (80-89 лет), который не был вакцинирован или не прошел курс вакцинации.

Коэффициент положительных заболевших против тестирования: 35,0%

14-дневный совокупный индекс на 100 000 населения: 960,0.

Всего в Латвии Covid-19 заболели 867 809 человек.

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