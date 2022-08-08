1775 случаев заражения: новые данные по ковиду в Латвии

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8 августа 2022, 15:43 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: ПЦР тест, Jens Büttner/dpa

По сообщению Центра профилактики и контроля заболеваний, за последние 24 часа в Латвии проведено 5075 обследований Covid-19.



Зарегистрировано 1775 новых случаев заражения, из них 682 не были привиты или не прошли курс вакцинации, 1093 были привиты.



Сообщается об 1 умершем (80-89 лет), который не был вакцинирован или не прошел курс вакцинации.



Коэффициент положительных заболевших против тестирования: 35,0%



14-дневный совокупный индекс на 100 000 населения: 960,0.



Всего в Латвии Covid-19 заболели 867 809 человек.