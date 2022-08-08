Одни из крупнейших инвестиций в истории Латвии уйдут на ветер

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8 августа 2022, 15:26 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Инвестиции совместного предприятия AО "Latvenergo" и AО "Latvijas valsts meži" ООО "Latvijas vēja parki" в создание парков ветряных электростанций будут одними из крупнейших в истории Латвии и достигнут 1 млрд евро, заявил в понедельник на мероприятии учреждения совместного предприятия премьер-министр Кришьянис Кариньш.



Кариньш отметил, что для достижения этой цели необходимо использовать местные возобновляемые энергоресурсы, и одним из них является энергия ветра. После реализации проекта Латвия из импортера электроэнергии может стать ее экспортером. В настоящее время 40% необходимой электроэнергии Латвия производит сама, а 60% импортирует. Если до сих пор основным источником импорта была Россия, то теперь о нем нужно забыть, подчеркнул премьер.



"Это среднесрочное решение, которое позволит нам с энергетической точки зрения стать полностью независимыми и использовать меньше ископаемых ресурсов", - сказал Кариньш.



Министр экономики Илзе Индриксоне сообщила, что мощность запланированных парков ветрогенераторов достигнет 800 мегаватт. Это позволит производить 2,4 тераватт-часов электроэнергии в год, что составляет около 30% годового потребления.



Председатель правления "Latvenergo" Мартиньш Чаксте отметил, что создание совместного предприятия является важнейшим событием в латвийской энергетике после строительства Кегумской и Плявиньской ГЭС. Первые результаты будут достигнуты уже в течение двух-трех лет, а полностью проект планируется завершить в течение пяти лет. Также Чаксте подчеркнул, что для реализации проекта не будет использована помощь государства - это полностью коммерческий проект, который позволит обоим государственным предприятиям зарабатывать и платить дивиденды государству.



Член правления "Latvenergo" Каспар Цикмач на мероприятии сообщил, что в парках планируется установить 100-120 турбин общей мощностью около 800 мегаватт. Планируется, что бюджет страны после реализации проекта ежегодно будет получать около 50 млн евро.



Председатель правления совместного предприятия "Latvijas vēja parki" Илвия Борейко сообщила, что уже начаты различные исследования - популяции птиц и летучих мышей, а также измерения силы ветра. В следующем году планируется определить самые выгодные места для размещения электростанций. По словам Борейко, на основе метеорологических наблюдений и данных о силе ветра подходящие места для размещения парков могут быть не только на побережье Курземе, но и на возвышенностях в Видземе и Латгале.



Как сообщалось, новое совместное предприятие по развитию ветряных парков в Латвии было зарегистрировано в Регистре предприятий 22 июля. Основной капитал компании составляет 2 млн евро, 80% капитала принадлежат "Latvenergo", 20% - "Latvijas valsts meži".



Предприятие будет заниматься развитием новых ветряных парков стратегического значения общей мощностью не менее 800 мегаватт на находящихся в ведении "Latvijas valsts meži" землях.



Кабинет министров в феврале этого года поддержал предложение Министерства экономики о создании в стране новых ветряных парков, поручив реализацию этого проекта совместному предприятию, основанному "Latvenergo" и "Latvijas valsts meži". Проект будет реализован без каких-либо механизмов государственной поддержки.