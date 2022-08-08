Депутат Сейма Латвии требует уволить журналиста, обругавшего Максима Галкина

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8 августа 2022, 15:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Депутат Сейма Артус Кайминьш в бешенстве - требует увольнения латвийской журналистки Евгении Шафранек за то, что она практически обматерила Максима Галкина за мерзкую "шутку" о русскоязычных Латвии.

Максим Галкин дал концерт в Юрмале, в зале "Дзинтари" в начале августа... Разумеется, юморист справно "прошелся" по ситуации на Украине, России и, конечно, по русскоязычным в Латвии... Именно, по тем русскоязычным, которые "не совсем толерантны" к призывам латвийского правительства - "Мы за Украину!"

Г-н Галкин в своем "выступлении" заявил, что "такие" русскоязычные Латвии "ничего не понимают"... Более того, он "пошутил" на латышском языке. Понятно, что титульным националам это так понравилось, что они вызывали его "на бис".

Латвийский журналист Евгения Шафранек не захотела молчать и выдала нынче "господину" Галкину по самые помидоры: "В Латвии русскоязычные прекрасно понимают по-латышски и то, что происходит, в том числе и с самим Галкиным". При этом публикация Евгении содержала ненормативную лексику.

Как же возмутился актер-депутат Сейма Артус Кайминьш: "Журналистка Шафранек работает в латвийском СМИ, и это просто вопиющее безобразие! Немедленно прекратить с ней трудовой договор!"

Стоит отметить, что Евгения Шафранек высказалась о Максиме Галкине исключительно в личном пространстве латышских социальных сетей.

Несомненно, дело тут не в нецензурной лексике, потому как депутат Кайминьш сам частенько прибегает к "резким" выражениям на трибуне парламента Латвии. Более того, его поведение уже рассматривала комиссия по этике Сейма, но в своем глазу бревна же не увидишь... Видимо, г-на Кайминьша обидело то, журналистка не стала поддерживать мерзость о русскоязычных и смеяться вместе с националами.

Кстати, один из тех, кто поддерживает Галкина в Латвии и всячески его продвигает, является депутат Сейма Янис Домбрава - ярый националист, "потомок" легионеров СС, инициатор, чтобы граждан России с видом на жительство в Латвии просто выселили... без суда и следствия!

Интересно, а Максим Галкин уже освоил латышский язык или депутат Домбрава вспомнил русский?