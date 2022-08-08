Челябинцам расскажут о планах по благоустройству Центрального района

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

8 августа 2022, 14:45 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено медиахолдингом "Гранада Пресс"

Виктор Ереклинцев станет гостем нового выпуска программы «Большой редакции», который выйдет завтра, 9 августа. Глава Центрального района города Челябинска в прямом эфире поделится планами по преображению территории, а также расскажет о том, что уже сделано и какие работы по благоустройству ведутся сейчас.

Начало трансляции в 12 часов по челябинскому времени, видеозапись будет доступна в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте».

Напомним, что «Большая редакция» - это проект медиахолдинга «Гранада Пресс». Диалог ведут главные редакторы региональных СМИ, также озвучиваются вопросы от зрителей. Партнером проекта выступает Челябинская областная универсальная научная библиотека.