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Аргументы Недели. Челябинск → Общество

Смог в Челябинске вызван пожарами в ХМАО

, 14:15

Смог в Челябинске вызван пожарами в ХМАО
Смог от пожаров в ХМАО накрыл Урал. Фото: минэкологии Челябинской области

Весь день над городом висит густая дымка.

Южноуральцы сегодня жалуются на непонятный туман и запах в воздухе. В министерстве экологии региона сообщили, что связано это с природными пожарами, которые сейчас бушуют в Ханты-Мансийском автономном округе. Подобные проблемы наблюдаются также в Курганской и Свердловской областях.

Челябинский центр мониторинга отчитался, что неблагоприятные метеорологические условия в городе обусловлены антициклоном, который ослабил ветер, а значит, застойные явления стали ощущаться лучше: в атмосферном воздухе помимо пришедшего дыма от пожаров скопились загрязняющие вещества от промышленных предприятий и автотранспорта.

По прогнозу слабый ветер сохранится в области до 10 августа. Таким образом возможно дальнейшее распространение продуктов горения от очагов, расположенных в ХМАО.

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