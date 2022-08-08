Смог в Челябинске вызван пожарами в ХМАО

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8 августа 2022, 14:15 Анна Семенова

Смог от пожаров в ХМАО накрыл Урал. Фото: минэкологии Челябинской области

Весь день над городом висит густая дымка.

Южноуральцы сегодня жалуются на непонятный туман и запах в воздухе. В министерстве экологии региона сообщили, что связано это с природными пожарами, которые сейчас бушуют в Ханты-Мансийском автономном округе. Подобные проблемы наблюдаются также в Курганской и Свердловской областях.

Челябинский центр мониторинга отчитался, что неблагоприятные метеорологические условия в городе обусловлены антициклоном, который ослабил ветер, а значит, застойные явления стали ощущаться лучше: в атмосферном воздухе помимо пришедшего дыма от пожаров скопились загрязняющие вещества от промышленных предприятий и автотранспорта.

По прогнозу слабый ветер сохранится в области до 10 августа. Таким образом возможно дальнейшее распространение продуктов горения от очагов, расположенных в ХМАО.