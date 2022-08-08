Мэр Будапешта Карачонь сообщил пранкерам, что для украинских беженцев Венгрия не лучшее место

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8 августа 2022, 14:41 Источник: РИА Новости

Martin Fejer/estost.net via www., globallookpress.com

Пранкеры Вован и Лексус разыграли мэра Будапешта Гергея Карачоня, представившись мэром Киева Виталием Кличко. Карачонб в разговоре упомянул, что Венгрия не самое лучшее место для украинских беженцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Насколько я знаю и предполагаю, для украинских беженцев Венгрия не самое лучшее место», - сказал мэр Будапешта.

Также Карачонь заявил, что не имеет точных сведений о количестве переселенцев в Венгрию и ее столицу.

«Я знаю, что большинство тех, кто остался в Будапеште и получили убежище со стороны муниципалитета Будапешта, это украинцы из Закарпатья, говорящие на венгерском», — сообщил мэр Будапешта пранкерам.