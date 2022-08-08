Песков: доллар перестал быть надежной резервной валютой

Пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что доллар перестал быть надежной резервной валютой. Об этом сообщает Gazeta.ru.
В своём заявлении Песков отметил, что увеличение доли в национальных валютах не преследует цели обрушить доллар. Также пресс-секретарь подчеркнул, что доллар «перестал быть надежной резервной валютой». Он отметил, что также считают многие страны: сейчас они в поисках возможности «сокращения доли расчёта в долларах».
«Вы знаете, что в Стамбуле был достигнут важный договор об использовании национальных валют», — заявил Песков.
Он также выразил надежду, что объемы торговли с Турцией в нацвалюте будут увеличиваться.