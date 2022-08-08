Песков: доллар перестал быть надежной резервной валютой

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8 августа 2022, 12:56 Источник: Gazeta.ru

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что доллар перестал быть надежной резервной валютой. Об этом сообщает Gazeta.ru.

В своём заявлении Песков отметил, что увеличение доли в национальных валютах не преследует цели обрушить доллар. Также пресс-секретарь подчеркнул, что доллар «перестал быть надежной резервной валютой». Он отметил, что также считают многие страны: сейчас они в поисках возможности «сокращения доли расчёта в долларах».

«Вы знаете, что в Стамбуле был достигнут важный договор об использовании национальных валют», — заявил Песков.

Он также выразил надежду, что объемы торговли с Турцией в нацвалюте будут увеличиваться.