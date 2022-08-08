В Пермском крае палеонтологи обнаружили уникальную находку - останки первых на Земле насекомых-опылителей

Аргументы Недели → Общество 13+

8 августа 2022, 12:09 Денис ДУМЛЕР

ФОТО: ИП РАН

Пермский край в очередной раз удивил научное сообщество. Обнародованы итоги экспедиции Палеонтологического института имени А.А. Борисяка Российской академии наук, два года назад работавшей в Суксунском округе Прикамья на левом берегу Сылвы у деревни Чекарда. Это известное на весь мир местонахождение палеофауны.

Отечественным ученым удалось выяснить, что первые насекомые-опылители на планете появились именно на территории сегодняшнего Пермского края. В ходе работ были найдены останки сотни насекомых, чей возраст составляет 273-283 миллиона лет.

Это насекомые с длинными хоботками сосущего типа. Ученые предполагают, что эти древнейшие существа опыляли древние голосеменные растения.