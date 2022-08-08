В Пермском крае палеонтологи обнаружили уникальную находку - останки первых на Земле насекомых-опылителей

Пермский край в очередной раз удивил научное сообщество. Обнародованы итоги экспедиции Палеонтологического института имени А.А. Борисяка Российской академии наук, два года назад работавшей в Суксунском округе Прикамья на левом берегу Сылвы у деревни Чекарда. Это известное на весь мир местонахождение палеофауны.
Отечественным ученым удалось выяснить, что первые насекомые-опылители на планете появились именно на территории сегодняшнего Пермского края. В ходе работ были найдены останки сотни насекомых, чей возраст составляет 273-283 миллиона лет.
Это насекомые с длинными хоботками сосущего типа. Ученые предполагают, что эти древнейшие существа опыляли древние голосеменные растения.
Интересно, что до этой сенсационной находки ученые считали древнейшими обладателями ротовых частей данного типа сетчатокрылых и скорпионниц, которые были найдены в Китае, причем возраст этих находок оценивался в 165 миллионов лет. Теперь же палеонтологам пришлось пересмотреть как происхождение самих хоботковых насекомых-опылителей, так и место их зарождения.