Россия освобождается от доллара и призывает воинов Христа. Резонансные новости недели

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8 августа 2022, 11:22 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Как в России борются с долларом и евро.



Центробанк РФ (ЦБ) объявил, что примет все возможные меры по ускорению «естественного процесса девалютизации». Действия ЦБ должны затруднить россиянам операции в долларах и евро, которые теперь из-за международной обстановки «создают риски».



«Блокировка российских активов недружественными странами, а также операционные ограничения на проведение расчетов в основных мировых резервных валютах создают риски для граждан и бизнеса при использовании доллара США и евро», - сообщается на сайте ведомства.



В то же время на интернет-портале правительства РФ была размещена другая любопытная информация. В опубликованном на сайте документе говорится об открытии в Москве и Санкт-Петербурге магазинов беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей. Цены в таких магазинах будут указаны и в рублях, и в долларах, и в евро.





Крупнейшая взятка в истории РФ.



Абсолютным рекордсменом по получению взяток в РФ признан действующий депутат Госдумы от «Справедливой России» Вадим Белоусов. «Поздравить» его с этим достижением суд пока не смог, поскольку на оглашение приговора народный избранник не явился. Адвокат депутата сообщил, что у того появились дела поважнее.



Получить взятку размером в 3,25 млрд рублей было не так-то просто. На это у Вадима Белоусова ушло несколько лет. Но с этим занятием он благополучно справился.



С 2010 года депутат работал в Законодательном собрании Челябинской области в комитете по строительной политике. В декабре 2011 года был избран депутатом Госдумы РФ по федеральному списку партии «Единая Россия». По версии следствия, Вадим Белоусов с 2010 по 2014 год ежемесячно получал взятки от дорожно-строительного холдинга за покровительство при распределении госзаказов на обслуживание дорог. Известно, что в уголовном деле также фигурируют 80-летняя тёща народного избранника и бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Тёщу приговорили к условному сроку, а Юревич скрывается за границей.



Госдума лишила Белоусова депутатской неприкосновенности ещё в 2018 году. На днях он приговорен к десяти годам заключения в колонии строгого режима.



Известно, что ранее Вадим Белоусов был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сообщается, что у депутата его уже отобрали.





В Ивановской области детей сделают «воинами Христовыми».



Школа-интернат при Николо-Шартомском монастыре объявила о наборе детей в своё учреждение. В приглашении к поступлению, в том числе, говорится, что школа «призвана воспитывать настоящих юношей, будущих воинов Христовых».



Весьма интересную трактовку понятию «воины Христовы» дал Архимандрит Мелхиседек (Артюхин).



«Люди, которые воспринимают Церковь не как военный институт, а как санаторий, ошибаются. Церковь даёт нам возможность стать воинами Христовыми. Когда крестят младенца, его так и называют: «Новоизбранный, новозапечатанный именем Христовым воин Христов». Даже младенцев уже называют воинами! Поэтому мы, находясь в Церкви, должны понимать, что мы воюем, и у каждого человека есть возможность записаться в воинство Христово. За этим воинством - победа и венцы. Поэтому не будьте полуфабрикатами! Мы должны быть не за белых или за красных, а за Христа», - приводит его слова портал Ivanovonews.



В школе также заявили, что они набирают будущих «защитников земного и Небесного Отечества, ведущих борьбу как на духовном поле брани, так и на земном поприще».





Россияне вращаются вокруг Солнца, или Солнце вокруг россиян?



Найти ответ на этот вопрос отважились социологи ВЦИОМ. На прошлой неделе они опубликовали результаты опроса о научных заблуждениях жителей России.

Оказалось, что 35% наших соотечественников считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот.



В то, что первобытные люди могли прогуливаться рядом с динозаврами, верит каждый пятый их потомок в России (21%). С утверждением, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить, согласились лишь 7%.



Ещё один интересный опрос провели социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Его результаты впечатлили!



Выяснилось, что почти 70% россиян никогда не бывали за границей, а ещё 9% отдыхали там десять и более лет назад. Около трети опрошенных жителей России (30%) никогда не покидали пределов своего региона.



