Эксперты посчитали площадь нарушенных промышленностью земель на Южном Урале

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8 августа 2022, 11:21 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

В Челябинской области зафиксировано минимальное среди регионов УрФО число гектаров.

Сегодня, 8 августа, телеграм-канал «Глав.Индекс» представил рейтинг регионов Уральского федерального округа по площади нарушенных земель в результате негативного промышленного воздействия. Территории ранжировали по увеличению показателя.

Южный Урал занял вторую строку списка. По данным на конец 2021 года в регионе насчитывалось чуть более 20 тысяч гектар земель, нарушенных из-за негативного индустриального воздействия. В прошлом году было нарушено 991 гектар, рекультивировано – 182 гектара. Меньше, чем в Челябинской области площадь нарушенных земель только в Курганской области – всего 885 гектар.

В остальных регионах УрФО эксперты зафиксировали более значительные площади нарушенных земель. На третьем месте рейтинга оказалась Тюменская область (свыше 23 тысяч гектаров), на четвертом – Свердловская область (чуть более 30 тысяч гектар). Антилидерами индекса стали Ямало-Ненецкий автономный округ (почти 130 тысяч гектар нарушенных земель) и Ханты-Мансийский автономный округ (520 тысяч гектаров).

Добавим, что рейтинг подготовлен на основе данных исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.