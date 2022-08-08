Руководитель кошачьего приюта Васина: на шипящие буквы в своих именах кошки реагируют наиболее охотно

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8 августа 2022, 11:20

Кошка, фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Руководитель кошачьего приюта в Москве Ольга Васина рассказала о выборе имён для кошек. Об этом информирует Общественная служба новостей.

Васина поделилась, что на шипящие буквы в своих именах кошки реагируют наиболее охотно и активно. В питомнике же клички выбирают специальные редакторы, важное условие — чтобы имена питомцев не повторялись

«Часто в имени заключается какая-то история котика. Она может быть связана с местом, где его нашли, либо с предысторией, которая его характеризует», — пояснила собеседница СМИ.

Руководитель питомника вспомнила, как одну кошку назвали Шпикачкой и даже после приюта кличку не поменяли.