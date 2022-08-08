Депутат Гутенев не поддержал идею о создании регулятора для контроля цен на школьные товары

Председатель комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев оценил идею вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о создании регулятора для контроля продажи школьных товаров по фиксированной цене.
Владимир Гутенев сообщил, что относится к механизму регулирования цен с большой осторожностью, поскольку это в конечном итоге может привести к возникновению дефицитов. Кроме того, для создания такого регулятора необходимо приложить много усилий.
Депутат в беседе с RT уточнил, что подобные шаги нельзя совершать без тщательной экспертной оценки – исключительно на основе эмоциональных ощущений. Особенно важно понимать это сейчас, когда до 1 сентября осталось немного времени.