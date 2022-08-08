Депутат Гутенев не поддержал идею о создании регулятора для контроля цен на школьные товары

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8 августа 2022, 10:13

школьные товары, https://unsplash.com/photos/OyCl7Y4y0Bk

Председатель комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев оценил идею вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о создании регулятора для контроля продажи школьных товаров по фиксированной цене.

Владимир Гутенев сообщил, что относится к механизму регулирования цен с большой осторожностью, поскольку это в конечном итоге может привести к возникновению дефицитов. Кроме того, для создания такого регулятора необходимо приложить много усилий.

Депутат в беседе с RT уточнил, что подобные шаги нельзя совершать без тщательной экспертной оценки – исключительно на основе эмоциональных ощущений. Особенно важно понимать это сейчас, когда до 1 сентября осталось немного времени.