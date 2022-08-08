Психолог Адаскина посоветовала начать восстанавливать режим школьнику к новому учебному году за две недели

Аргументы Недели → Общество 13+

8 августа 2022, 09:04

будильник, https://unsplash.com/photos/qoFukU0sOio

Психолог Анна Адаскина заявила в понедельник в разговоре с представителями СМИ, что начать восстанавливать режим ребенка к новому учебному году необходимо примерно за две недели до старта занятий.

Анна Адаскина порекомендовала за пару недель до 1 сентября начинать будить детей немного раньше, постепенно приближая время подъема к необходимому для школьного режима. Мотивировать ребенка можно интересными занятиями.

Психолог в беседе с Агентством городских новостей "Москва" уточнила, что к радиальным мерам прибегать не стоит, поскольку это способно обострить отношения в семье. Для более раннего засыпания детей родителям лучше прибегнуть к хитростям – дать ребятам хорошую физическую нагрузку или сделать день насыщенным событиями.