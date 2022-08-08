Владивостоку обещают метро, только наземное

Аргументы Недели. Владивосток → Общество 13+

8 августа 2022, 07:55

Встреча главы Владивостока с работниками Дальневосточной энергетической компании вызвала в коллективе ресурсоснабжающего предприятия неподдельный интерес – не так часто удаётся рядовым жителям задать вопрос градоначальнику и получить, что называется, из первых уст ответ на волнующую проблему, сообщает администрация Владивостока.

Предваряя возможные вопросы, градоначальник рассказал энергетикам о том, какую работу администрация Владивостока уже провела в городе в минувшем году, и какие проекты намерена реализовать в ближайшем будущем. В частности, Константин Шестаков повёл речь о ремонте инженерных коммуникаций, городских дорог, школ и детских садов, о благоустройстве скверов и зелёных уголков, а также о замене автобусного парка.

Транспортную тему глава города развил более подробно. По его словам, во Владивостоке планируется организовать движение городских электропоездов и оборудовать дополнительные остановки и посадочные платформы. Например, одну из них предлагается организовать на Эгершельде, в районе Казанского моста.

«Это своего рода проект наземного метро, который позволит разгрузить город в часы пик», – отметил Константин Шестаков.

Владивосток, по словам главы, выиграл конкурс Федерального агентства по туризмуна обустройство центра города. Сделать Владивосток ещё гостеприимнее помогут 215 миллионов из средств нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По словам градоначальника, эти деньги пойдут на создания дизайн-кода города.