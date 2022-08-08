Россельхознадзор Хабаровского края нашёл недопустимые жиры в арсеньевском пломбире

Если производитель применял для изготовления продукта заменитель молочного жира, то он обязан указать такие сведения на пачке или обертке. Использование наименования «Пломбир, сливочное или молочное» в таком случае запрещено, так как они применяются только в отношении продукции из натурального молока, — рассказала в интервью «Восток-Медиа» кандидат технических наук, доцент Департамента пищевых наук и технологий Института наук о жизни и биомедицины ДВФУ Яна Дубняк.