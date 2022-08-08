Россельхознадзор Хабаровского края нашёл недопустимые жиры в арсеньевском пломбире

Это значит, что пломбир, который, как указал производитель — «Арсеньевский молочный комбинат» — производится по ГОСТу, не что иное, как фальсификат. Ведь по государственному стандарту в «пломбире» должны присутствовать только натуральные молочные жиры.
«Арсеньевский молочный комбинат имеет собственную физико-химическую лабораторию которая строго следит за качеством выпускаемой продукции. На всех основных участках производства установлено современное импортное оборудование известных фирм. В производстве применяются традиционные и самые передовые технологии с применением исключительно натуральных продуктов. И это главное!» — написано между тем на странице предприятия в интернете.
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Эксперты уже передали информацию об обнаружении растительных жиров в мороженом этого производителя в Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО. Об этом корреспондента «Восток-Медиа» проинформировала директор ФГБУ «Хабаровский Референтный центр Россельхознадзора» Елена Усова. Соответствующая информация размещена и в telegram-канале центра.
Специалисты в области пищевых технологий неоднократно заявляли: если продукция, изготавливаемая по ГОСТу, не отвечает его требованиям, производитель должен переписать процедуру под технические условия (ТУ) или стандарт организации (СТО). А чтобы в дальнейшем продавать такое лакомство потребителям, молкомбинат обязан провести ряд лабораторных исследований, которые докажут его безопасность.
— Мороженое — это пищевой продукт, полученный взбиванием и замораживанием пастеризованной смеси коровьего молока, сливок, сахара, стабилизатора и наполнителей. Согласно ГОСТу 31457-2012 (указан на упаковке мороженого «пломбир» производства ООО «Арсеньевский молочный комбинат») сырьем для мороженого служат молоко цельное и обезжиренное, сгущенное молоко с сахаром и другие сгущенные молочные продукты, сухое молоко, сливки различной жирности, сухие смеси для мороженого, сливочное масло, сгущенная и сухая пахта, сыворотка.
Введение в рецептуру приготовления мороженого растительных стеринов или, иными словами, фитостеринов, таких как, брассикастерин, бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин не предусматривается действующим ГОСТом.
Если производитель применял для изготовления продукта заменитель молочного жира, то он обязан указать такие сведения на пачке или обертке. Использование наименования «Пломбир, сливочное или молочное» в таком случае запрещено, так как они применяются только в отношении продукции из натурального молока, — рассказала в интервью «Восток-Медиа» кандидат технических наук, доцент Департамента пищевых наук и технологий Института наук о жизни и биомедицины ДВФУ Яна Дубняк.
Кстати, в основном в пищевом производстве растительные жиры используют, чтобы снизить себестоимость продукции.
— Насыщенные жиры необходимы в мороженом для формирования его структуры, требуемой термо- и формоустойчивости. Пальмовое масло — дешевый продукт. Благодаря этому его используют в технологии приготовления различной пищевой продукции, в том числе и мороженого. При изготовлении мороженого пальмовое масло производители используют в качестве заменителя натурального молочного жира, а также с целью снижения себестоимости готового продукта, — добавляет эксперт.
Что интересно, на некоторых ценниках в продуктовых магазинах Приморского края к пломбиру от «Арсеньевского молочного комбината» можно встретить пометку «БЗМЖ», что означает, что в продукции не использованы заменители молочного жира.
В июне специалистами Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края» провел исследование мороженого «пломбир» производства ООО «Арсеньевский молочный комбинат» в килограммовых упаковках. Лабораторная экспертиза выявила следы наличия в ГОСТовском продукте пальмового масла. Об этом свидетельствует протокол исследований, имеющийся в распоряжении редакции «Восток-Медиа».
Поводом к таким проверкам стали многочисленные жалобы жителей Приморья в социальных сетях на недомогания, с которыми они столкнулись после употребления в пищу мороженого производства ООО «Арсеньевский молочный комбинат».