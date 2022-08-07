Языки любви как способ позволить своему партнёру чувствовать себя нужным

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2022, 20:16 Юлия Харченко

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Каждый человек выражает нежность и привязанность к партнёру разными способами. Для кого-то важны долгие беседы и регулярное проговаривание тёплых слов любви, а кто-то чувствует себя любимым, едва лишь касаясь своего партнёра. Все эти проявления Гэри Чемпен называл языками любви. В своей книге «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику» писатель выделяет пять языков любви. В отношениях любовь, разумеется, проявляется с помощью всех языков, но у каждого человека всё равно есть основной, который позволяет почувствовать себя по-настоящему нужным и любимым.

Иногда случается такое, что партнёры говорят на разных языках любви, и нежелание разбираться в этом приводит пар к тупику. Людям трудно объяснить, почему им важно то или иное проявление чувств, и поэтому знание основных языков любви может стать одним из способов, с помощью которого партнёры смогут найти понимание и поддержку в лице друг друга.

Важно понимать, что не нужно принуждать партнёра учиться воспринимать ваш язык любви, потому что такой способ заведомо проигрышный. Вы не сможете заставить человека чувствовать себя любимым через язык любви, который не является у него основным. В отношениях куда важнее услышать партнёра и попробовать показывать свои чувства через тот язык любви, на котором он говорит. Ваш любимый человек будет чувствовать искреннюю благодарность и начнёт пытаться сделать что-то приятное для вас в ответ.

Первый язык любви — слова.

Люди, у которых этот язык любви является основным, ценят словесные проявления чувств. Им приятно слышать в свой адрес нежные слова, искренние комплименты и похвалу. Эти люди ценят долгие трепетные беседы о любви, тепле и нежности, которые они чувствуют в отношениях. Они могут не сомневаться в чувствах своего партнёра, но всё равно хотеть слышать приятные слова регулярно. Таким людям важно, чтобы их партнёр не просто ценил их, а мог ещё и открыто говорить им об этом. Добрые слова придают им уверенности, дают много тепла и действительно помогают почувствовать себя важными и любимыми.

Что делать, если у партнёра язык любви — слова?

В первую очередь следует прислушаться к тому, какие слова любви говорит вам ваш партнёр. Чаще всего такие люди сами начинают чувственные беседы о нежности, а вам стоит прислушаться и попробовать поговорить с партнёром о ваших чувствах и отношениях, ведь такие беседы, как правило, помогают человеку почувствовать уверенность и стабильность.

Также стоит послушать, что говорят своим партнёрам люди вокруг. Просто понаблюдайте, как другие люди делают комплименты, поддерживают, хвалят и признаются друг другу в любви.

Второй язык любви — время.

Для людей с этим языком любви важно внимание партнёра, которое тот уделяет ему, когда пара проводит время вместе. Они ценят, когда человек не просто находится рядом, сидя на диване и занимаясь своими делами, а когда уделяет свое внимание полностью. Им важно, чтобы их с интересом слушали, приглашали на совместные прогулки и в целом стремились провести с ними время. Люди с этим языком любви трудно переносят игнорирование, из-за которого им кажется, что о них забыли. Недостаток внимания заставляет их чувствовать себя ненужными.

Что делать, если у партнёра язык любви — время?

Сначала стоит осознать, что люди с этим языком любви не требуют от партнёра сто процентов его времени, но стремятся полностью сосредоточить внимание друг на друге, когда они проводят время вместе. Отсюда следует первый совет — выключайте лишние уведомления на телефоне, чтобы не отвлекаться. Всем нам иногда хочется отвлечься на смешное видео в интернете или на забавный мем, который отправил друг в мессенджере, но это может обидеть вашего партнёра, который будет думать, что для вас в конкретный момент просмотр мемов важнее, чем время, проведённое вместе.

Также научитесь внимательно слушать и не перебивать, потому что для таких людей бывает важно именно то, что их слушают. Когда любимый человек рассказывает о чём-то, установите зрительный контакт, так ваш партнёр будет чувствовать, что его на самом деле внимательно слушают.

Третий язык любви—подарки.

Этот язык любви может восприниматься, как проявление меркантильности, но это далеко не так. Люди с этим языком любви ценят материальное проявление чувств, и для них важны даже маленькие подарки, которые для кого-то могли бы показаться мелочью. Они ценят мысли и чувства, которыми наполняет подарок партнёр, пока выбирает его или мастерит собственными руками.

Что делать, если у партнёра язык любви—подарки?

В этом языке любви материальные затраты не являются чем-то основным. Милый подарок можно сделать своими руками, и для человека, говорящего на этом языке любви, такой сюрприз будет очень трогательным проявлением чувств. Важно понимать, что эти люди не ждут, что вы каждый день будете дарить им дорогие вещи, ведь они ценят не стоимость подарка, а мысли, с которыми вы его выбирали. Проходя мимо книжного магазина, вы можете купить книгу любимого автора вашего партнёра, а мимо газетного киоска — трогательную открытку. Человек будет рад любому подарку от вас, главное, чтобы он был выбран (или сделан самостоятельно) с теплом и любовью.

Четвёртый язык любви — помощь.

Помощь — выражение любви и привязанности в действии. Люди с этим языком любви ценят поступки и заботу, очень серьезно относятся к обещаниям и сильно расстраиваются, если партнёр говорит, но не делает. Любовь таких людей говорит не словами, а действиями, и они чувствуют себя любимыми и значимыми, когда им стремятся помочь или что-то для них сделать.

Что делать, если у партнёра язык любви — помощь?

Вы не сможете сами угадать, какими поступками сможете показать партнёру с этим языком любви его значимость, ведь для таких людей привязанность выражается в разных действиях. Лучше спросить любимого человека прямо, что вам делать, чтобы ему было комфортно. Это могут быть какие-то домашние обязанности, помощь в решении каких-то проблем или задач, а может ваш партнёр будет счастлив, если вы будете просто подавать ему утренний завтрак в постель.

Пятый язык любви — прикосновения.

Объятия, трепетные поцелуи, прогулки за руку, — всё это тактильные проявления чувств. Люди с этим языком любви ценят любой физический контакт, чувствуют комфорт и безопасность, когда их обнимают за плечи, любят поглаживания и лёгкие прикосновения.

Что делать, если у партнёра язык любви — прикосновения?

Всё просто — важны любые тактильные проявления чувств. Прислушивайтесь к своему любимому человеку и дарите ему мимолетные прикосновения в течение дня. Огромную роль играют тёплые объятия, которые всегда помогут вашему партнёру почувствовать себя любимым.

Так что же в итоге самое главное в отношениях людей с разными языками любви? Прежде всего — слушать друг друга. Проявляя любовь с помощью своего языка любви, мы поступаем эгоистично, не давая партнёру возможности ощутить любовь так, как он привык её чувствовать, а понимая друг друга и выражая любовь на языке друг друга, мы приходим к здоровым отношениям и взаимопониманию.