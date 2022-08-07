Елизавета Полстяная исключена из сборной Латвии за нежелание отказаться от российского гражданства

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7 августа 2022, 16:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: лидер сборной Латвии по художественной гимнастике Елизавета Полстяная

Лидер сборной Латвии по художественной гимнастике Елизавета Полстяная исключена из национальной команды за нежелание отказаться от российского гражданства.

Немного фактов из биографии Елизаветы - родилась в Юрмале у русских родителей, но выросла в России, где и начала заниматься художественной гимнастикой. В 2018 году она получила гражданство Латвии, и стала выступать за национальную сборную страны. На чемпионате мира в 2021 году она заняла 15-е место в индивидуальном многоборье, а на ЧЕ - 2022 заняла 12-е место.

На ЧМ-2022 Елизавета Полстяная не поедет в составе сборной Латвии по художественной гимнастике, так как исключена за отказ от российского гражданства.

По словам самой спортсменки, 5 августа она узнала, что ее не включили в состав команды, которая едет на ЧМ (пройдет в Софии с 12 по 18 сентября). Далее, власти Латвии поставили условие Полстяной - отказ от российского гражданства или "вылет" из команды. Спортсменка отказала властям Латвии.

Действительно ли, власти Латвии потребовали отказ от российского гражданства?

Да! Латвия официально объявила, что латвийские спортсмены, которые выступают в России, не имеют право на сотрудничество с национальной командой страны. Более того, специальные службы безопасности Латвии будут тщательно следить за тем, кто из латвийских спортсменов остался в России, несмотря на запрет. Таким "нарушителям" грозит уголовная ответственность.

Ранее, прошла информация в российских СМИ, что национальная сборная Латвии не требовала отказа у Елизаветы от российского гражданства. Понятно, что на международном уровне Латвия говорит одно, а у себя в стране международные законы, увы, не работают. Тут работают те законы, которые против России.

Две чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины поддержали Елизавету:

"Как мы тебя понимаем! Держись! Когда отойдешь, то поймешь, что жизнь на этом не заканчивается!"