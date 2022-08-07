The Sunday Times: британские власти призвали граждан мыться в душе на минуту меньше, чтобы сократить потребление воды

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7 августа 2022, 16:48 Источник: РИА Новости

shower gel, photo: globallookpress.com

Правительство Великобритании призвало жителей мыться в душе на минуту меньше, чтобы сократить потребление воды. Об этом пишет РИА Новости с ссылкой на The Sunday Times.

«В рамках правительственной программы каждый житель Великобритании должен сократить ежедневное потребление воды на четверть к 2050 году со 145 литров до 110 литров в день», — говорится в публикации.

Такие меры были предложены из-за прогнозов экспертов, которые утверждают, что через 25 лет Великобритания будет нуждаться в дополнительных четырёх миллиардах литров воды в день.

Также власти приняли решение о необходимости резервуара для хранения воды, он должен быть возведен и готов к использованию в 2029 году.

«Политически это может быть непопулярно, по крайней мере в краткосрочной перспективе, но перед нами стоит простой выбор - либо тратить миллиард фунтов на инфраструктуру, либо просить людей проводить под душем на минуту меньше времени», — заявил представитель компании, занимающейся водоснабжением.