В Латвии хотят ввести налог на «слишком маленькие зарплаты»

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

7 августа 2022, 15:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Служба государственных доходов (СГД) может внедрить новый подход к налоговому администрированию, который затронет компании, где зарплата работников ниже средней по отрасли, это предусмотрено предложенными поправками в закон, которые пока не представлены на рассмотрение в Сейм. Такие компании сразу попадали бы в поле зрения СГД. Если предприятия не могут обосновать, почему они платят работникам более низкую заработную плату, СГД выставляет им налоговые счета, передает ЛТВ.



Теневая экономика по-прежнему является большой проблемой в Латвии. Наибольшую ее долю составляют именно так называемые зарплаты в конвертах. Чтобы поймать недобросовестных предпринимателей при выплате заработной платы в конвертах, необходимы трудоемкие проверки и меры надзора. Это огромная нагрузка на СГД.



Санта Гаранча, директор Управления содействия уплате налогов СГД, заявила: «По нашим оценкам, может быть до 30 000 налогоплательщиков, которые в большей или меньшей степени выплачивают зарплаты в конвертах. И ясно, что охватить 30 000 налогоплательщиков процедурой проверки – это непропорциональное использование ресурсов. И это просто невозможно».



Именно поэтому проталкиваются поправки в закон, которые наделяют СГД дополнительными полномочиями.



Например, СГД считает, что ресторан в центре Риги платит своим сотрудникам зарплату, которая значительно ниже, чем в среднем по отрасли. В этой ситуации в компанию будет направлено уведомление, в котором будет предложено обосновать, почему выплачивается именно такая зарплата. Если компания не сможет обосновать это, СГД выставит налоговый счет, который компания должна будет оплатить.



Глава СГД Иева Яунземе пояснила: «Предусмотрены и права, мы договариваемся с налогоплательщиком о том, как он постепенно улучшает свою платежную дисциплину. Это очень важные поправки, потому что на данный момент мы видим, что такая переговорная процедура не дает результатов».



Это не означает, что служба отказывается от принципа «сначала проконсультируйте». Это не будет работать, когда другая служба возбудила дело против компании.



Например, тот же ресторан получил штраф от таможни или Госполиции за незаконный оборот подакцизных товаров, например алкоголя. В этой ситуации СГД не будет готовить для компании отдельное уведомление или предупреждение, а сразу вышлет налоговый счет.



Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов также выступает за регулирование отрасли, но надеется на понимание контролирующих органов.



Санта Грайксте, исполнительный директор ассоциации, отметила: «У нас разные ситуации. У нас низкоквалифицированный труд, у нас есть студенты. У нас есть сотрудники, которые работают в определенный рабочий день. Очень надеемся, что уже сейчас СГД будет учитывать специфику отрасли».



Поправки к закону, которые наделяют СГД новыми полномочиями, уже публично обсуждены и готовятся к внесению в Сейм.