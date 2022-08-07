Завершено уголовное дело о коррупции в Оборонпроме

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2022, 10:46 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

ГСУ СКР расследовало уголовное дело о коррупции в ОПК с мая 2021 года. Как стало известно совсем недавно, завершено расследование первого из двух уголовных дел. Их фигурантом является бывший директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алла Лалетина. Согласно версии Следственного комитета, юрист ежемесячно получала откаты в размере 6 млн рублей от гендиректора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Рустама Измайлова. По подсчётам следствия, сотрудничество принесло Лалетиной, обещавшей покровительство и финансирование предприятия, производящего головные части ракет для «Искандеров», порядка 70 млн рублей.

Практически сразу Алле Лалетиной была ужесточена мера пресечения – с домашнего ареста, (который она отбывала в своём особняке по другому делу, о 14 «мёртвых душах», фиктивно трудоустроенных в НЗИВ), до перевода в СИЗО. За год расследования данная мера пресечения для экс-директора не поменялась. По данным ГСУ СКР, которое опиралось на материалы службы экономической безопасности ФСБ, Лалетина получала взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ) в период с февраля 2018-го по апрель 2019 года. Следствие считает, что через два месяца после своего назначения гендиректором НЗИВ Рустам Измайлов приехал в центральный офис «Ростеха» и встретился с женщиной.

Лалетина потребовала от топ-менеджера выплачивать ей 6 млн рублей каждый месяц, пообещав покровительство и финансирование программы модернизации предприятия. Для этого обвиняемая хотела использовать своё участие в совете директоров ростеховского НПО «Техмаш». Согласившись на коррупционное предложение, Измайлов стал ежемесячно возить деньги в столичный регион. По версии следствия, передача наличных осуществлялась в офисе «Ростеха», в расположенном неподалёку ресторане Black Market, в ТЦ «Времена года», в особняке Лалетиной в Жуковке, а также в ТЦ Dream House на Барвихе.

Помимо всего прочего, гендиректор оборонного завода оплатил двадцатидневный отдых обвиняемой в Турции в апреле-мае 2018 года. На эту поездку было потрачено 2.5 млн рублей. Таким образом, общая сумма взяток, переданных бывшему члену руководства «Ростеха», составила 70 млн рублей. Лалетина свою вину так и не признала. Её адвокат от комментариев отказалась. Измайлов же, уволившийся с должности гендиректора НЗИВ в 2019 году, дал признательные показания, которые были оформлены, как явка с повинной. Это позволило заявителю уйти от уголовной ответственности.