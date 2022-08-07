Гимнастка Полстяная: ненависть в Латвии к русским только увеличивается

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7 августа 2022, 10:16

Елизавета Полстяная, фото: globallookpress.com

Художественная гимнастка Елизавета Полстяная рассказала в интервью RT об отношении к россиянам в Латвии.

Полстяная заявила, что ненависть в Латвии к русским только увеличивается, «обстановка напряженная». Раньше, по словам гимнастки, Юрмала была «вторым домом» для неё, все относились по-доброму, сейчас же это не так.

Также спортсменка призналась, что абстрагировалась от всех новостей, поскольку положительных эмоций они не вызывают.

«К россиянам всегда относились по-доброму. И для нас это был второй дом. Всегда любили туда приезжать, но сейчас это не так», — заявила Полстяная в интервью RT.

Елизавета Полстяная — латвийская художественная гимнастка, выступавшая под флагом страны с 2018 года. Также у Полстяной имеется российское гражданство, за сохранение которого ее исключили из прибалтийской сборной, а также запретили выступать на ЧМ по художественной гимнастике 2022 года в Болгарии.