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7 августа 2022, 09:25 Татьяна САВКИНА

Сегодня, в первое воскресенье августа, отмечается профессиональный праздник всех работников железной дороги.

В жизни каждой страны железные дороги всегда играют особую роль. Они были и остаются главной транспортной артерией, связывающей воедино территории. В нашей стране эксплуатационная протяженность сети железных дорог составляет около 90 тысяч километров, а по общей протяженности железнодорожных путей Россия занимает третье место, уступая только США и Китаю.

Этот профессиональный праздник работников отрасли был учрежден в царской России еще в 1896 году. Дату поначалу хотели «привязать» к событиям 30 октября 1837 года - тогда от Санкт-Петербурга до Царского Села отправился первый в России поезд. Но затем решили, что поздняя осень — не самое подходящее время для народных гуляний. А праздник как раз планировалось широко отмечать.

В итоге праздничная дата была приурочена к дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. В период его правления были построены первая прогулочная железная дорога в Царское село, первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. День железнодорожника в те годы, вплоть до 1917 года, праздновался 25 июня (по старому стилю), и это был не рабочий день.

После Октябрьской революции праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в СССР лишь в 1936 году. Постановлением Правительства был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Позднее его празднование перенесли на первое воскресенье августа.