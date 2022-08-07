Журналистка «Комсомольской правды» Асламова вышла на связь после задержания в Косово

Власти республики Косово отпустили задержанную ранее журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову. Об этом сообщает RT со сслыкой на издание.
В сообщении «КП» говорится, что журналистка вышла на связь. Об ее местоположении известно следующее: Асламова «находится в городе Рашка на сербско-косовской границе».
Уточняется, что после того, как ее отпустили, Асламова самостоятельно добралась до границы на автобусе.
Она заявила, что после задержания шли разговоры о том, чтобы отменять ее на граждан Соединенных Штатов или выдать на Украину.