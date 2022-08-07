Журналистка «Комсомольской правды» Асламова вышла на связь после задержания в Косово

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7 августа 2022, 09:36 Источник: RT

Флаг Косово, фото: Carsten Reisinger/imageBROKER.com, globallookpress.com

Власти республики Косово отпустили задержанную ранее журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову. Об этом сообщает RT со сслыкой на издание.

В сообщении «КП» говорится, что журналистка вышла на связь. Об ее местоположении известно следующее: Асламова «находится в городе Рашка на сербско-косовской границе».

Уточняется, что после того, как ее отпустили, Асламова самостоятельно добралась до границы на автобусе.

Она заявила, что после задержания шли разговоры о том, чтобы отменять ее на граждан Соединенных Штатов или выдать на Украину.