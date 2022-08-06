В столице Башкирии начнут рассматривать дело бессменного лидера «ДДТ» Юрия Шевчука

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6 августа 2022, 21:24 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В Советском райсуде города Уфа состоялось первое заседание по административному делу в отношении лидера известной рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Музыканта и знаменитого рокера обвиняют в дискредитации вооружённых сил РФ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ) после майского концерта, проведённого в столице Башкирского региона. Тогда группа «ДДТ» на площадке «Уфа-арены» собрала почти 10 тысяч зрителей. Протокол на Юрия Шевчука составили сотрудники уфимского отдела полиции №7. В пресс-службе после концерта уточнили, что протокол составили «в связи с провокационными заявлениями» музыканта.

Материалы на Юрия Шевчука поступили в Советский райсуд Уфы. Оттуда по ходатайству лидера «ДДТ» дело направили в Петербург. Дзержинский суд культурной столицы России отказался рассматривать дело певца. Как объяснили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, «в протоколе не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чём именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования российских вооружённых сил». Дело возвратили обратно уфимской полиции для устранения недостатков.

Но 15 июля материалы снова поступили в Дзержинский суд Уфы. 18 июля его отправили по подведомственности в Советский райсуд города. В пятницу господин Шевчук в судебном заседании не участвовал. Его адвокат Александр Передрук ходатайствовал о передаче дела в Дзержинский райсуд Петербурга. Однако судья Юлия Егорова просьбу отклонила. Она сообщила, что если Юрию Шевчуку неудобно ехать в Уфу, он может участвовать в судебных процессах по видео-конференц-связи. Другое же ходатайство, об отложении заседания, судья удовлетворила.

«Согласно указанному заключения, спорный материал выступления Юрия Шевчука не содержит публичные призывы», - заявил адвокат певца, «Не содержит негативную информацию о вооружённых силах РФ, включая негативную оценку их действий». После заседания Александр Передрук сообщил, что в следующем судебном заседании он будет ходатайствовать о направлении судебного запроса в КС РФ в соответствии ст. 20.3.3 Ко АП РФ Конституции РФ. «Судебный запрос в Конституционный суд – единственная возможность сейчас добиться признания этой нормы неконституционной», - также отметил господин Передрук.

Адвокат Юрия Шевчука пояснил необходимость проверки данной нормы тем, что она фактически не допускает никакой критики и никакой свободы мнений. Об этой проблеме уже не раз сообщали всевозможные юристы и правозащитники. Критики закона о дискредитации полагают, что эту инициативу лучше отменить, так как она не является признаком демократического государства и может причинить много проблем людям, просто высказывающим свою точку зрения, которая в свою очередь не является экстремистской или радикальной.