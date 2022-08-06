МВД Латвии отнесется строго к тем, кто будет защищать памятник Освободителям Риги от сноса

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6 августа 2022, 19:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Совершенно точно, что националистическая верхушка опасается, что возникнут проблемы - националисты видели, как и сколько людей пришло к мемориалу 9 мая. И сегодня в Латвии начались предупреждения...

Новый министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс выступил с публичным заявлением:

"Мы готовимся к тому, что все пройдет с пониманием ситуации и во имя будущего. Но мы и готовимся к тому, что будут недовольные и те, кто попытается сорвать процесс. С возможными провокаторами разговаривать будет не толерантно! Совсем! Сейчас сложная геополитическая ситуация. А решение о сносе памятника решено легитимно".

Это когда же в Латвии было легитимное решение в отношении памятника Освободителям? Правительство бегом собралось на заседание и за пару недель все решило! И это называется легитимное решение? Кто спросил народ? Может, новый министр МВД забыл, как в Латвии запретили митинг тех, кто против сноса памятника, но под покровом правительства устроили шествие - "за" с нацистской символикой? А, что же с подписями людей, которые выступили против сноса? Их проигнорировали! Так пусть замолчит новый министр МВД Латвии и наведет порядок в системе правоохранительных органов - у латвийцев нет защиты от государственных структур! Латвийцы стараются не обращаться в правоохранительные органы - не помогут!

А не толерантно - как? Расстреливать? Сажать, как в 37? Не сомневаюсь! И не сомневайтесь! Это называют власти Латвии - толерантность!

Кто принял решение о сносе памятника! Правящие националисты и их пособники! Приняли те, кто ходит и носит цветы на могилы латышских легионеров СС! Те, кто призывает учинить самосуд над русскими!

Почему я, дочь победившего солдата в ВОВ, должна относиться с пониманием к нацистам? Этот памятник установлен в честь тех, кто освободил Ригу от нацистов! И что происходит сейчас? Его сносят потомки нацистов!

КАК МИР, ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ МОГЛИ ДОПУСТИТЬ ТАКОЕ ВАРВАРСТВО? КАК!?

КАК ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ МОГЛИ ДОПУСТИТЬ, ЧТО В ЕВРОПЕ ПОЧИТАЮТ ОТКРЫТО ОРГАНИЗАЦИЮ СС?

Боятся ли латышские нацисты реакции России? Конечно! Но они выбрали удобное время, как они говорят, "пока России некогда отвечать"!

Многие жители Латвии надеются из последних сил, что этого не произойдет...

Я уверена, что с нацистами нельзя договориться! Их нужно уничтожать во имя будущего!!!

О каком будущем говорил министр МВД Латвии? У меня с этим п@м разное будущее - он будет проклят людьми до седьмого колена, и гореть ему и его подельникам в аду!

Я понимаю, что, "посаженый" в Сейм премьер Кариньш и его друг-президент Латвии выполняют распоряжение хозяина-США... С нацистами Латвии не договориться, но есть простые люди...

Более того, есть договор между Россией и Латвией в отношении данного памятника на основе международных норм...

Те латвийцы, которые пришли к памятнику 9, 10 мая, а их было "тьма, тьма, тьма"... ждут действий России на этот вандализм!

А нынешнее правительство войдет в историю, как КРОВАВОЕ! И я уверена, что кара не заставит себя ждать!