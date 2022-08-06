Секреты таймменеджмента

Представьте, что вы уверены на 100% в достижении своих целей. У вас есть «дорожная карта» и путь по ней прост и понятен. Вы понимаете, что ничего не может помешать. Тогда-то и появляется мотивация вставать в 5 утра, чтобы успеть сделать как можно больше шагов к цели. Жизнь наполняется смыслом, и вы проживаете осознанно каждую минуту.
В современном мире мы сталкиваемся с такой проблемой, как организация своего времени. Часто можно услышать фразу «я ничего не успеваю, но при этом постоянно занят». Такая ситуация чревата выгоранием, стагнацией или деградацией.
Во-первых, важно поставить перед собой цель. Чтобы, просыпаясь, вы вставали с энтузиазмом. Вам хотелось прожить этот день! Например, вы поставили себе цель на год - выучить английский язык. Распределите ее на шаги в 12 месяцев. Исходя из этого ставьте небольшие цели на месяц, неделю и день.
Отталкиваясь от своих желаний, можно начинать планировать время.
Начнем с небольшой теории. Многозадачность — это возможность, умение, навык выполнять несколько процессов одновременно, переключаясь с одной задачи на другую.
Так же у нас есть три канала: слуховой, речевой и канал внимания. Комбинировать можно только два, иначе вы перестанете фокусироваться на деле и не добьетесь качественного результата.
Довольно часто можно услышать такой термин, как «прокрастинация». Причины этому могут быть: страхи из детства, боязнь успеха и денег, зажим, связанный с достижением результата. Но этому есть решение:
• составить цепочку достижения цели > визуализировать результат > выполнять сразу,
• «съесть лягушку» утром – выполнить все дела, которые не дают вам покоя,
• метод 10 минут: поставить таймер на 10 минут и выполнять действие в течении этого времени. Таким образом вы сфокусируйтесь на поставленной задаче и вольетесь в процесс.
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«Работать надо не 12 часов, а головой» - Стив Джобс.
Планируя своё время надо учитывать все сферы жизни, в том числе отдых, время с семьей, уделять должное время здоровью и хобби. Поверьте, все это можно успевать и при этом не терять жизненную энергию.
Существует интересная система, которая наглядно показывает, какие дела надо выполнить в первую очередь, а какие можно отложить. Это матрица Эйзенхауэра.
Основные секреты планирования:
1. планировать следующий день с вечера,
2. делить день на блоки (учеба, друзья, саморазвитие, отдых и т.д.),
3. расставлять приоритеты,
4. сверять дела с долгосрочной целью,
5. к каждому срочному делу задавать вопрос: «почему оно срочное?»,
6. не планировать впритык, а оставлять буферное время,
7. иметь список буферных дел на случай расфокусировки (например, сделать небольшую тренировку, погулять, порисовать и т.д.),
8. работать в потоке,
9. Держать рабочее место в чистоте,
10. Чистить телефон каждый день 10мин: сообщения, фотографии, e-mail,
11. Выделять время на отдых. Когда вы можете позволить себе расслабиться и ни о чем не думать,
12. Уважать свой ритм работы,
13. Составить себе задачи по системе SMART (измеримый, достигаемый, подходящий, привязка ко времени - дедлайн),
14. Хвалить себя, вознаграждать,
15. Обучение – это не отдых,
16. Фокус на ресурсе,
17. Фокус на привычках,
18. Планирование привычки (можно использовать трекер привычек),
19. Тренировать дисциплину и не полагаться на мотивацию,
20. Есть осознанно,
21. Постоянно разбирать to-do list,
22. Перерыв без телефона,
23. Изучать тему планирования,
24. Включать в рутину прогулки и медитации,
25. Есть меньше сахара,
26. Не давать другим нарушать ваши границы,
27. Делегировать,
28. Выглядеть хорошо,
29. Планируем не для того, чтобы больше успевать делать, а для того, чтобы больше жить,
30. Наслаждаемся каждым моментом.
Цените свое время!