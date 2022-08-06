Секреты таймменеджмента

Аргументы Недели → Общество 13+

6 августа 2022, 19:36 Екатерина Коробанова

Фото: pixabay.ru

Представьте, что вы уверены на 100% в достижении своих целей. У вас есть «дорожная карта» и путь по ней прост и понятен. Вы понимаете, что ничего не может помешать. Тогда-то и появляется мотивация вставать в 5 утра, чтобы успеть сделать как можно больше шагов к цели. Жизнь наполняется смыслом, и вы проживаете осознанно каждую минуту.



В современном мире мы сталкиваемся с такой проблемой, как организация своего времени. Часто можно услышать фразу «я ничего не успеваю, но при этом постоянно занят». Такая ситуация чревата выгоранием, стагнацией или деградацией.



Во-первых, важно поставить перед собой цель. Чтобы, просыпаясь, вы вставали с энтузиазмом. Вам хотелось прожить этот день! Например, вы поставили себе цель на год - выучить английский язык. Распределите ее на шаги в 12 месяцев. Исходя из этого ставьте небольшие цели на месяц, неделю и день.



Отталкиваясь от своих желаний, можно начинать планировать время.

Начнем с небольшой теории. Многозадачность — это возможность, умение, навык выполнять несколько процессов одновременно, переключаясь с одной задачи на другую.

Так же у нас есть три канала: слуховой, речевой и канал внимания. Комбинировать можно только два, иначе вы перестанете фокусироваться на деле и не добьетесь качественного результата.

Довольно часто можно услышать такой термин, как «прокрастинация». Причины этому могут быть: страхи из детства, боязнь успеха и денег, зажим, связанный с достижением результата. Но этому есть решение:

• составить цепочку достижения цели > визуализировать результат > выполнять сразу,

• «съесть лягушку» утром – выполнить все дела, которые не дают вам покоя,

• метод 10 минут: поставить таймер на 10 минут и выполнять действие в течении этого времени. Таким образом вы сфокусируйтесь на поставленной задаче и вольетесь в процесс.

«Работать надо не 12 часов, а головой» - Стив Джобс.

Планируя своё время надо учитывать все сферы жизни, в том числе отдых, время с семьей, уделять должное время здоровью и хобби. Поверьте, все это можно успевать и при этом не терять жизненную энергию.



Существует интересная система, которая наглядно показывает, какие дела надо выполнить в первую очередь, а какие можно отложить. Это матрица Эйзенхауэра.





Основные секреты планирования:

1. планировать следующий день с вечера,

2. делить день на блоки (учеба, друзья, саморазвитие, отдых и т.д.),

3. расставлять приоритеты,

4. сверять дела с долгосрочной целью,

5. к каждому срочному делу задавать вопрос: «почему оно срочное?»,

6. не планировать впритык, а оставлять буферное время,

7. иметь список буферных дел на случай расфокусировки (например, сделать небольшую тренировку, погулять, порисовать и т.д.),

8. работать в потоке,

9. Держать рабочее место в чистоте,

10. Чистить телефон каждый день 10мин: сообщения, фотографии, e-mail,

11. Выделять время на отдых. Когда вы можете позволить себе расслабиться и ни о чем не думать,

12. Уважать свой ритм работы,

13. Составить себе задачи по системе SMART (измеримый, достигаемый, подходящий, привязка ко времени - дедлайн),

14. Хвалить себя, вознаграждать,

15. Обучение – это не отдых,

16. Фокус на ресурсе,

17. Фокус на привычках,

18. Планирование привычки (можно использовать трекер привычек),

19. Тренировать дисциплину и не полагаться на мотивацию,

20. Есть осознанно,

21. Постоянно разбирать to-do list,

22. Перерыв без телефона,

23. Изучать тему планирования,

24. Включать в рутину прогулки и медитации,

25. Есть меньше сахара,

26. Не давать другим нарушать ваши границы,

27. Делегировать,

28. Выглядеть хорошо,

29. Планируем не для того, чтобы больше успевать делать, а для того, чтобы больше жить,

30. Наслаждаемся каждым моментом.



Цените свое время!