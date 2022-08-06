Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Секреты таймменеджмента

, 19:36

Секреты таймменеджмента
Фото: pixabay.ru

Представьте, что вы уверены на 100% в достижении своих целей. У вас есть «дорожная карта» и путь по ней прост и понятен. Вы понимаете, что ничего не может помешать. Тогда-то и появляется мотивация вставать в 5 утра, чтобы успеть сделать как можно больше шагов к цели. Жизнь наполняется смыслом, и вы проживаете осознанно каждую минуту.

В современном мире мы сталкиваемся с такой проблемой, как организация своего времени. Часто можно услышать фразу «я ничего не успеваю, но при этом постоянно занят». Такая ситуация чревата выгоранием, стагнацией или деградацией.

Во-первых, важно поставить перед собой цель. Чтобы, просыпаясь, вы вставали с энтузиазмом. Вам хотелось прожить этот день! Например, вы поставили себе цель на год - выучить английский язык. Распределите ее на шаги в 12 месяцев. Исходя из этого ставьте небольшие цели на месяц, неделю и день.

Отталкиваясь от своих желаний, можно начинать планировать время.

Начнем с небольшой теории. Многозадачность — это возможность, умение, навык выполнять несколько процессов одновременно, переключаясь с одной задачи на другую.

Так же у нас есть три канала: слуховой, речевой и канал внимания. Комбинировать можно только два, иначе вы перестанете фокусироваться на деле и не добьетесь качественного результата.

Довольно часто можно услышать такой термин, как «прокрастинация». Причины этому могут быть: страхи из детства, боязнь успеха и денег, зажим, связанный с достижением результата. Но этому есть решение:
    • составить цепочку достижения цели > визуализировать результат > выполнять сразу,
    • «съесть лягушку» утром – выполнить все дела, которые не дают вам покоя,
    • метод 10 минут: поставить таймер на 10 минут и выполнять действие в течении этого времени. Таким образом вы сфокусируйтесь на поставленной задаче и вольетесь в процесс.

«Работать надо не 12 часов, а головой» - Стив Джобс.

Планируя своё время надо учитывать все сферы жизни, в том числе отдых, время с семьей, уделять должное время здоровью и хобби. Поверьте, все это можно успевать и при этом не терять жизненную энергию.

Существует интересная система, которая наглядно показывает, какие дела надо выполнить в первую очередь, а какие можно отложить. Это матрица Эйзенхауэра.

Секреты таймменеджмента

Основные секреты планирования:
    1. планировать следующий день с вечера,
    2. делить день на блоки (учеба, друзья, саморазвитие, отдых и т.д.),
    3. расставлять приоритеты,
    4. сверять дела с долгосрочной целью,
    5. к каждому срочному делу задавать вопрос: «почему оно срочное?»,
    6. не планировать впритык, а оставлять буферное время,
    7. иметь список буферных дел на случай расфокусировки (например, сделать небольшую тренировку, погулять, порисовать и т.д.),
    8.  работать в потоке,
    9. Держать рабочее место в чистоте,
    10. Чистить телефон каждый день 10мин: сообщения, фотографии, e-mail,
    11. Выделять время на отдых. Когда вы можете позволить себе расслабиться и ни о чем не думать,
    12. Уважать свой ритм работы,
    13. Составить себе задачи по системе  SMART (измеримый, достигаемый, подходящий, привязка ко времени - дедлайн),
    14. Хвалить себя, вознаграждать,
    15. Обучение – это не отдых,
    16. Фокус на ресурсе,
    17. Фокус на привычках,
    18. Планирование привычки (можно использовать трекер привычек),
    19. Тренировать дисциплину и не полагаться на мотивацию,
    20. Есть осознанно,
    21. Постоянно разбирать to-do list,
    22. Перерыв без телефона,
    23. Изучать тему планирования,
    24. Включать в рутину прогулки и медитации,
    25. Есть меньше сахара,
    26. Не давать другим нарушать ваши границы,
    27. Делегировать,
    28. Выглядеть хорошо,
    29. Планируем не для того, чтобы больше успевать делать, а для того, чтобы больше жить,
    30. Наслаждаемся каждым моментом.

Цените свое время!

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram