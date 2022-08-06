Баланс – как залог успеха

Аргументы Недели → Общество 13+

6 августа 2022, 19:26 Екатерина Коробанова

Фото: соцсети

В современном мире мы часто стали слышать такие выражения: «колесо баланса» и «сферы жизни», но мы не воспринимаем их всерьез и не задумываемся, насколько они важны.



Важно отметить, что баланс не равно равновесие. Балансировать – это постоянно делать небольшие движения. Где-то можно преуспевать, где-то нет. Быть в равновесии – значит все сферы должны быть на 9-10 уровне в идеале, но это вызывает сильное напряжение, которое мешает достичь баланса.



Давайте сначала разберем, почему так важно сохранять жизненный баланс во всех сферах. Во-первых, равномерное распределение энергии – залог гармоничного и спокойного развития. Во-вторых, таким образом вы избежите выгорания.



Мы рассмотрим колесо баланса, в которое можно включить от 6 до 10 сфер на ваш выбор.



Жизненные сферы стоит распределить на такие блоки:

• Карьера, деньги,

• Здоровье,

• Отдых,

• Учеба, саморазвитие,

• Духовность,

• Друзья,

• Любовь и отношения,

• Семья,

• Спорт.



Все сферы дополняют друг друга и запускают процессы развития. Например, без хорошего здоровья и отдыха невозможен успех в карьере, так как ваша жизненная энергия будет угасать, а из-за этого понижаться производительность. Без денег, не будет полноценного отдыха. Без отдыха и яркости жизни начнут угасать и остальные сферы.



Состояние баланса – осознанное управление своим вниманием, понимание какие сферы сейчас лучше поставить в приоритет.



Как пользоваться?

1. Сконцентрироваться, убрать все отвлекающие факторы и находиться в приятном помещении.

2. Нарисовать/распечатать круг и поделить его на блоки. Каждую шкалу разбить на 10 уровней.

3. Прислушаться к «внутреннему Я» и задать вопросы: как я себя ощущаю в данной сфере? Всё ли меня устраивает? Как я могу это исправить и восполнить?





Возможно колебание между сфер от 15% до 50%. И это нормально.



Вы уже увидели свои «пробелы» и можете смело начинать действовать, улучшать. Таким образом вы начнете замечать динамику улучшения и налаживание гармонии в вашей жизни.



Предлагаю вам попробовать такой формат. В течение года каждый месяц анализировать свою жизнь и состояние. Это занимает немного времени, но оно того стоит.

Пример баланса можно найти и в бизнесе. Один из самых успешных людей Сейсенбаев Маргулан Калиевич – основатель образовательной платформы Margulan.info, казахстанский инвестор, общественный деятель и бизнесмен. Анализируя интервью с ним, можно сделать выводы, что этот человек балансировал не только сферы жизни, но и человеческие качества: хладнокровность и настойчивость. Даже в успешном бизнесе бывают моменты, когда нет времени принимать взвешенные и обдуманные решения. Необходимо пойти на риск и прийти к выводам за короткое время. Так же у Маргулана есть прекрасная семья, на которую он находит время и соблюдает традиции. Тем самым поддерживая духовную сферу и семейную. Он ведет здоровый образа жизни и умеет отдыхать.

Тема баланса очень широкая. Её стоит рассматривать с разных сторон и можно пробовать разные способы. Это поможет сохранить эмоциональное, психическое здоровье и обрести счастье.