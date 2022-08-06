Жители Нарвы всеми силами охраняют советский памятник-танк от сноса

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6 августа 2022, 19:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: дежурство у памятника в Нарве

Жители Нарвы уже который день дежурят около советского памятника-танка, который эстонские власти хотят снести! Люди пытаются решить вопрос мирным путем.

Почему люди дежурят у советского памятника-танка?

Они не хотят, чтобы был снос и возникли провокации.

"Да, подобные провокации по отношению к советским памятникам в Эстонии были, и в Нарве были. Мы не хотим, чтобы его снесли тихо, под покровом ночи. Какие могут быть провокации? Да любые! Кто-то толкнул кого-то... Возник скандал, а власти только этого и ждут - снесут, мол, чтобы спокойно было... Нам ЧП не нужно", - делится мнением житель Нарвы Владимир.

Как можно решить мирным путем, когда правительство Эстонии выступает за снос любого воспоминания о "советской оккупации"?

Есть мнение, что можно с почестями перенести памятник в другое место... Эту идею поддержали представители разных фракций...

Куда перенесут памятник-танк?

По мнению местной префектуры, "решение о том, куда перенести памятник - не принято еще, но если будет принято, то мы обязаны его выполнить, обязаны".

Играют ли власти в "кошки-мышки"с жителями Нарвы? Но люди продолжают дежурить у памятника-танка...