Латвийский боксер Майрис Бриедис считает, что снос памятника Освободителям Риги - пощечина всем жителям Латвии

Латвийский боксер Майрис Бриедис впал в немилость - националисты страны считают, что его позиция в отношении ситуации на Украине - полное безобразие! Как посмел прославленный латвийский боксер пойти в "разнос" и не поддерживать мнение Нацблока?!
А тут очередной "sausmas" (кошмар на латышском) - кандидат в депутаты парламента от партии "Согласие" Майрис Бриедис считает, что снос памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков - пощечина всем жителям Латвии! Более того, боксер откровенно и публично высказал свое мнение:
"Пока народ ничего не знает, у нас в стране прошел тендер - кто выгоднее снесет памятник Освободителям! Тайный тендер! И всего за 2,2 миллиона евро! "Всего"! Вот так обстоят дела у нас в Латвии с действующей властью, когда после двух лет внутреннего террора нации, подрыва медицины... у людей хотят отобрать еще 2, 2 миллиона! Кто-то спрашивал, а хотят ли люди таким образом тратить свои деньги? Снос памятника разве накормит, поддержит, подлечит, поможет пережить трудные времена? Это не просто пощечина всем, кто сражался за нашу землю, это провокация! А потом они (правительство) будут приглашать молодежь участвовать в военных действиях, после таких неадекватных решений... А сами они будут на передовой, если своими решениями вызовут агрессию у соседа? Чего правительство Латвии пытается добиться из последних сил? Никто не должен проливать кровь из-за ваших безмозглых решений! 2, 2 миллиона - только начало! Понадобятся деньги и на благоустройство потом!"
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Браво, Майрис!
Я задаю тот же вопрос - чего добивается Нацблок? На что и на кого рассчитывает маленькая и экономически слабая, зависимая Латвия?
Я помню, как моя приятельница-латышка сказала: "У нас же есть НАТО? Они встанут за нас. Все."
Конечно, встанут! Все 15 человек! Рядком против российской Армии! Святые Угодники! Где же ум у людей!!!?? Конечно, я утрирую насчет 15 человек, но разуйте глаза и посмотрите по ТВ парад с Красной Площади! Не описались, простите? И что делать латвийской армии? В лесные братья, как в ВОВ, податься, чтобы из-за куста, дюны "пульнуть"... Чем только "пульнуть"? Пулей? Какой? Латвия только собирается с Финляндией подумать о совместном производстве... Дело, как понимаете, долгое, денежное, а у министра обороны Латвии развод и новая молодая жена... Так что "оборонятся" будут чем США "послала", да любимыми навозными дедовскими вилами!
А, если серьезно, то лично мне никто не дал ответ на вопрос - чего добиваются националисты-нацисты! Честно, ни один политик в Латвии не дал четкого ответа!
А вот я скажу - покусайте за попу медведя "ещо маленько" - узнаем, чего добились!