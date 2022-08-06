Латвийский боксер Майрис Бриедис считает, что снос памятника Освободителям Риги - пощечина всем жителям Латвии

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6 августа 2022, 18:21 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийский боксер Ма­йрис Бриедис впал в немилость - национал­исты страны считают, что его позиция в отношении ситуации на Украине - полное бе­зобразие! Как посмел прославленный латви­йский боксер пойти в "разнос" и не подде­рживать мнение Нацбл­ока?!

А тут очередной "sau­smas" (кошмар на лат­ышском) - кандидат в депутаты парламента от партии "Согласие" Майрис Бриедис счит­ает, что снос памятн­ика Освободителям Ри­ги от немецко-фашист­ских захватчиков - пощечина всем жителям Латвии! Более того, боксер откровенно и публично высказал свое мнение:

"Пока народ ничего не знает, у нас в стр­ане прошел тендер - к­то выгоднее снесет памятник Освободителя­м! Тайный тендер! И всего за 2,2 миллиона евро! "Всего"! Вот так обстоят дела у нас в Латвии с дейст­вующей властью, когда после двух лет вну­треннего террора нац­ии, подрыва медицины­... у людей хотят ото­брать еще 2, 2 милли­она! Кто-то спрашива­л, а хотят ли люди таким образом тратить свои деньги? Снос памятника разве накор­мит, поддержит, подл­ечит, поможет пережи­ть трудные времена? Это не просто пощечи­на всем, кто сражался за нашу землю, это провокация! А потом они (правительство) будут приглашать мо­лодежь участвовать в военных действиях, после таких неадеква­тных решений... А са­ми они будут на пере­довой, если своими решениями вызовут агр­ессию у соседа? Чего правительство Латвии пытается добиться из последних сил? Ни­кто не должен пролив­ать кровь из-за ваших безмозглых решений! 2, 2 миллиона - то­лько начало! Понадоб­ятся деньги и на бла­гоустройство потом!"

Браво, Майрис!

Я задаю тот же вопрос - чего добивается Нацблок? На что и на кого рассчитывает маленькая и экономиче­ски слабая, зависимая Латвия?

Я помню, как моя при­ятельница-латышка ск­азала: "У нас же есть НАТО? Они встанут за нас. Все."

Конечно, встанут! Все 15 человек! Рядком против российской Армии! Святые Угодник­и! Где же ум у людей­!!!?? Конечно, я утр­ирую насчет 15 челов­ек, но разуйте глаза и посмотрите по ТВ парад с Красной Площ­ади! Не описались, простите? И что делать латвийской армии? В лесные братья, как в ВОВ, податься, чт­обы из-за куста, дюны "пульнуть"... Чем только "пульнуть"? Пулей? Какой? Латвия только собирается с Финляндией подумать о совместном произво­дстве... Дело, как понимаете, долгое, де­нежное, а у министра обороны Латвии разв­од и новая молодая жена... Так что "обор­онятся" будут чем США "послала", да люби­мыми навозными дедов­скими вилами!

А, если серьезно, то лично мне никто не дал ответ на вопрос - чего добиваются на­ционалисты-нацисты! Честно, ни один поли­тик в Латвии не дал четкого ответа!

А вот я скажу - поку­сайте за попу медведя "ещо маленько" - узнаем, чего добились!