Латвия полностью прекращает выдачу виз россиянам за исключением выезда на похороны​

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

6 августа 2022, 17:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В посольстве Латвии в России сообщили, что Латвия на неопределенный срок полностью прекращает выдачу виз гражданам России. Теперь россияне смогут въехать в Латвию только в случае похорон родственников.

С начала спецоперации, Латвия сократила выдачу виз гражданам России - могли только въехать на территорию ЛР, например, журналисты, которые подвергались цензуре в РФ... Это называется в Латвии - гуманные соображения.

Могли посетить Латвию и остаться те граждане России, которые, после событий в феврале, не поддерживали политику правительства России и желали воссоединиться с родственниками из Прибалтики.

Обратимся к статистике - с начала спецоперации визы посольством Латвии были выданы 247 работникам независимых СМИ РФ, и 206 членам их семей.

С 25 февраля по 26 июня ЛР было выдано еще 654 визы гражданам России по причине личной - болезнь родственников, похороны близких, а также визы россиянам - членам семей граждан Латвии или других стран ЕС.

В целом гражданам России с февраля по июль было выдано 1107 виз.

Служба государственной безопасности Латвии сообщает, что в связи с нынешней ситуацией на Украине, любого въезжающего гражданина РФ на территорию Латвии будут тщательным образом проверять, независимо от профессиональной деятельности.

Интересно то, что служба государственной безопасности Латвии заявила, что некоторые представители российских СМИ, под предлогом цензуры, могли работать на российскую разведку...

Кстати, такие мысли-слухи ходили в Латвии и о Чулпан Хаматовой и об актере Андрисе Лелайсе, потому уж слишком активно и яро они "поносили" Россию...