Латвийский режиссер Алвис Херманис «плюнул» в Старый Свет

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6 августа 2022, 16:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Да, уж... Специалистов в вопросах политики в Латвии развелось так...хоть "ешь" одним местом! И совсем неважно то, что эти "специалисты" ничего профессионально анализировать не могут, но главное - высказаться с умным видом и, простите, "лизнуть"ручку хозяину - оценит, поди. Такая "история" произошла с латвийским режиссером Алвисом Херманисом...

Что же делать, коли неймется "латышескому" деятелю культуры - видать, считает, что его мнение приведет в восторг весь мир! И все падут ниц от такого "неземного" ума "латышеского"режиссера!

Конечно, полет спикера Палаты представителей Конгресса Пелоси на Тайвань, наделал много шума. Поэтому неудивительно, как сказал мой латвийский коллега Николай Кабанов, что среди свидетелей секты Пелоси оказался и театральный режиссер Алвис Херманис, который со страстью высказал свое мнение в публичном пространстве:

"Произошло очень важное дело... Стало совершенно ясно, что США не сорвется даже в ситуации, если вдруг придется защищать Балтийское государство. Многие считали, что визит должностного лица США может спровоцировать Китай, и как можно так рисковать! Старая добрая Америка показала, что она не мягкая, как эти западноевропейские шлюхи, и, что всякие Китай, Россия слишком слабы и боязливы, чтобы конфликтовать с США. Хороший день для Латвии!"

Прости, Господи! Взрослый человек, а такой глупый... А, может, страдает г-н Херманис слабоумием, да скрывает это тщательно? А, может просто говенный нацистский характер так и прет наружу - решил "латышеский" режиссер-puika (мальчик на лат.) нагадить маленько большому соседу за его доброту! Что поделать! Откуда взять духовную щедрость, умение быть благодарным, если родился в навозе ненависти ко всему русскому?

Я до сих пор не могу понять, а зачем этого русофоба запустили в Москву? Невозможно националу-нацисту объяснить, что есть такие понятия, как милосердие, благодарность, честность, правда... У нацистов своя правда - разрушать!

То, что г-н Херманис показал свое политическое слабоумие - факт. Впрочем, в этом нет ничего нового - неоднократно латышский режиссер доказывал это, и был посмешищем в Латвии. Разберемся.

Как можно сопоставлять Тайвань и Латвию?

Сколько нынче населения в Латвии? За этот год из 1, 5 миллионов жителей страну покинуло около 70 000 человек! ​ А Тайвань имеет более чем в десять раз больше населения. ВВП на душу населения в Тайване занимает 17-е место в мире, а Латвия - 49-е место.

Тайвань занимает ведущее место в мире в области микросхем, например. В какой области Латвия лидирует в мире? Лично затрудняюсь сказать...

А, ежели мы обратимся к вооруженным силам острова, то численность более 165 000 человек, оснащенные ракеты, реактивные боевые самолеты, но главное - корабли собственного производства!

Разве Латвия выпускает реактивные самолеты, корабли? Латвия только закупает за сумасшедшие деньги то, что, видимо, без надобности США и Великобритании... Да и может только содержать солдат НАТО за счет выбивания любыми способами денег у населения!

Далее, по словам Херманиса, "США не сорвется, если нужно будет защищать Балтийское государство"...

Святые Угодники! Весь мир видел, как солдаты НАТО бежали "задрав хвост" от горстки талибов (запрещенная организация в России-пр.ав) - документы свои побросали, не говоря уже о современном вооружении...

А теперь представьте, что ребята Псковской дивизии у границ Латвии... Мне помнится, как министр обороны Латвии Артис Пабрикс публично заявил, что "численность солдат НАТО во всей Прибалтике меньше, чем численность солдат, офицеров в Псковской дивизии".... А, если учесть процент русскоязычных в Латвии и их обиду за те унижения, что доставили им националы, и чувство собственного самосохранения, то шансов у Херманиса с друзьями из США просто нулевые!

Теперь о самом интересном! Латышский режиссер, который работал в Старом Свете, и поставил приличное количество спектаклей - в Цюрихе, Париже, Вене, Милане, Зальцбурге... называет эти страны... западноевропейскими шлюхами... Иными словами, Алвис Херманис смачно плюнул в сторону Старого Света, который щедро его кормил! И не только его - Латвия живет на деньги из еврофондов, иных субсидий из Европы... Без этих денег страна давно бы уже протянула ноги, потому как Латвия ничего не производит в глобальном масштабе, да и небольшие и частные производства с успехом закрываются!

Знаете, как мои коллеги из Латвии нарекли Херманиса? Хуторской хам!

Я почему-то не удивляюсь... Ждем следующего "выхода с цыганочкой" латышского режиссера... Должен же кто-то потешать народ!