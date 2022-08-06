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Источник сообщил, что в ВСУ засуетились после уничтожения в ходе спецоперации «важного военного командира», возможно, иностранца

, 16:02 Источник: Царьград

Источник сообщил, что в ВСУ засуетились после уничтожения в ходе спецоперации «важного военного командира», возможно, иностранца
украинские военные, фото: Mykola Tys/globallookpress.com

В ходе спецоперации на Украине, как инсайдер, публикующий разоблачающие посты о киевском режиме и украинской армии в Telegram-канале "Джокер ДНР", уничтожен "важный военный командир", возможно, иностранец.

Знакомые информатора из украинской армии рассказали, что какой-то важный военный командир погиб ночью под обстрелами, и у командования было много беготни и нервов в связи с этим. Инсайдер не исключил, что убитый может оказаться иностранным специалистом. Но личность его пока неизвестна.

Издание "Царьград" отмечает, что учитывая скорость работы шпионов "Джокера ДНР", можно предполагать, что имя этого командира, гибель которого была тщательно засекречена, в ближайшее время станет известно.

Официально пока информация о гибели военного не подтверждена.

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