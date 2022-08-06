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Аргументы Недели Общество 13+

Президент Эрдоган: подход Путина к Турции по сирийскому вопросу справедливый

, 13:59 Источник: РИА Новости

Президент Эрдоган: подход Путина к Турции по сирийскому вопросу справедливый
Тайип Эрдоган, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин придерживается справедливого подхода к Турции в сирийском вопросе, об этом заявил глава Турции Тайип Эрдоган. 

Вернувшись из Сочи, лидер Турции заявил, что Путин придерживается справедливого подхода к Турции по сирийскому вопросу. Эрдоган также отметил, что глава РФ всегда будет поддерживать Турцию в борьбе с терроризмом. 

«Мы говорим, что наша разведывательная организация уже занимается этими вопросами с сирийской разведкой, но наши усилия направлены на то, чтобы получить результат», - заявил Эрдоган.

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