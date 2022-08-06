Президент Эрдоган: подход Путина к Турции по сирийскому вопросу справедливый

Президент РФ Владимир Путин придерживается справедливого подхода к Турции в сирийском вопросе, об этом заявил глава Турции Тайип Эрдоган.
Вернувшись из Сочи, лидер Турции заявил, что Путин придерживается справедливого подхода к Турции по сирийскому вопросу. Эрдоган также отметил, что глава РФ всегда будет поддерживать Турцию в борьбе с терроризмом.
«Мы говорим, что наша разведывательная организация уже занимается этими вопросами с сирийской разведкой, но наши усилия направлены на то, чтобы получить результат», - заявил Эрдоган.