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Аргументы Недели Общество 13+

Комбат НМ ЛНР с позывным Джексон рассказал, что при отступлении к Артемовску ВСУ бросили стратегически важные высоты

, 13:50 Источник: РИА Новости

Комбат НМ ЛНР с позывным Джексон рассказал, что при отступлении к Артемовску ВСУ бросили стратегически важные высоты
Madeleine Kelly/globallookpress.com

При отступлении к Артемовску украинские силовики бросили стратегически важные высоты, оставили тела убитых военных, не оказали помощь раненым. Командир 20-го батальона Народной милиции Луганской народной республики с позывным Джексон рассказал об обстановке в беседе с РИА Новости.

По данным комбата ЛНР, этот укрепрайон протянулся на несколько километров, расположили его на доминирующих стратегически важных высотах.

Джексон отметил, что эти высоты много лет укрепляли и держали, но не захотели, или не смогли удержать. "Он открыл нам дорогу на Артемовск", — рассказал комбат. По его словам, украинские силовики несут серьезные потери.

"Ни двухсотых, ни трехсотых (убитых и раненых) не собирают. Раненые, те, что живые, зовут на помощь, но их не приходит не забирает никто", — сообщил командир со ссылкой на полученные из радиоперехватов сведения. Он заключил, что "не все хорошо".

В Генштабе Украины ранее признали, что ВСУ отступают на артемовском направлении.

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