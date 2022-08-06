Двести детей из Харьковской области отправились на отдых в Геленджик в оздоровительный центр

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6 августа 2022, 12:53 Источник: РИА Новости

Артек, фото: Server Amzayev/Russian Look, globallookpress.com

Двести детей из Харьковской области были отправлены на отдых в оздоровительный центр в Геленджике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Харьковской области.

В сообщении пресс-службы сказано, что двести детей из Харьковской области сегодня, 6 августа, отправились в детский санаторно-оздоровительный центр «Медвежонок» в городе Геленджик.

«В поездку отправилась первая группа детей из города Купянск и района», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что поездка для детей организована за счет бюджета Краснодарского края.

В администрации подчеркнули, что безопасность обеспечивает военная полиция и МВД ЛНР. В конце августа, по информации пресс-службы, отправится вторая группа детей.