Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Двести детей из Харьковской области отправились на отдых в Геленджик в оздоровительный центр

, 12:53 Источник: РИА Новости

Двести детей из Харьковской области отправились на отдых в Геленджик в оздоровительный центр
Артек, фото: Server Amzayev/Russian Look, globallookpress.com

Двести детей из Харьковской области были отправлены на отдых в оздоровительный центр в Геленджике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Харьковской области. 

В сообщении пресс-службы сказано, что двести детей из Харьковской области сегодня, 6 августа, отправились в детский санаторно-оздоровительный центр «Медвежонок» в городе Геленджик. 

«В поездку отправилась первая группа детей из города Купянск и района», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что поездка для детей организована за счет бюджета Краснодарского края.

В администрации подчеркнули, что безопасность обеспечивает военная полиция и МВД ЛНР. В конце августа, по информации пресс-службы, отправится вторая группа детей.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Дональд Трамп: США выпрашивают нефть у Венесуэлы и Саудовской Аравии из-за политики Байдена

Американцы стали нацией, которая выпрашивает у Венесуэлы, Саудовской Аравии и многих других стран нефть, из-за политики действующего президента США Джо Байдена. Об этом завил 45-й президент США Дональд Трамп во время своего выступления на митинге перед сторонниками в городе Уокешо штате Висконсин, трансляцию которого вёл американский новостной канал Newsmax.

Политика

Криминал