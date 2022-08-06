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Аргументы Недели Общество 13+

Учительницу английского приговорили к 5 годам условно за дискредитацию ВС РФ

, 12:11 , Журналист Источник: kommersant.ru

Учительницу английского приговорили к 5 годам условно за дискредитацию ВС РФ

Как стало известно, бывшего преподавателя ГАОУ РО «Училище олимпийского резерва» из Пензы Ирину Ген приговорили к 5 годам лишения свободы условно.

Всему виной стали фейки о российской армии. Суд посчитал, что учительница, испытывая серьёзную неприязнь к президенту РФ и верховному главнокомандующему, сообщила детям недостоверные сведения о действиях отечественных войск на территории Украины.

18 марта 2022 года две ученицы 8-го класса поинтересовались у преподавателя, почему именно они не поедут на соревнования за границу. Ответы преподавателя они записали на диктофон. Таким образом, о мнении учительницы по поводу спецоперации узнали в правоохранительных органах. В частности, Ирина Ген отметила в своих высказываниях, что «Россия не ведёт себя цивилизованным образом». Учительница свою вину так и не признала. Но всё же защита экс-педагога обжаловать решение не планирует.

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