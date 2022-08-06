Замглавы администрации региона Стремоусов: в составе России будет возвращена туристическая слава Херсонской области

Аргументы Недели → Общество 13+

6 августа 2022, 08:28 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил надежду, что регион с помощью РФ сможет возродить «туристическую славу». Об этом информирует РИА Новости.

«В составе России будет возвращена туристическая слава Херсонской области. Санаторно-курортные объекты, расположенные на побережье Черного и Азовских морей ждет возрождение», - сказал Стремоусов.

Стремоусов отметил, что ранее у туристов пользовался спросом курорт в Херсонской области.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции Украины, принимаемые киевской верхушкой решения в регионе не воспринимают.