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Аргументы Недели Общество 13+

Врач Чудаков: на отпуске во избежание отравления следует есть ту пищу, которая не требует охлаждения

, 07:42

Врач Чудаков: на отпуске во избежание отравления следует есть ту пищу, которая не требует охлаждения
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Семейный врач Сергей Чудаков предупредил читателей о риске отравиться некачественной или испорченной едой в отпуске.

В интервью с RT Чудаков заявил, что риск отравиться повышает некачественная еда, «купленная где-то на пляже». Также может быть виновно отсутствие холодильных установок: при высоких температурах фрукты начинают гнить. Во избежание пищевых инфекций семейный врач советует «есть ту пишу, которая не требует охлаждения». Например, печенье. 

К остальным двум самым частым причинам отравления Чудаков отнёс заглатывание воды во время купания в водоёмах, а также отсутствие гигиены. 

«Вообще антисептик летом надо обязательно с собой иметь. Стоит помнить, что многие люди являются бессимптомными носителями дизентерии и могут заразить вас в общественных местах», — подытожил он.

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